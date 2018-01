“Malhação” trará sexo lésbico pela primeira vez na trama

Depois do beijo entre Lica (Manoela Aliperti) e Samantha (Giovanna Grigio) na novela “Malhação”, o romance só cresce entre as duas, e elas decidem dar um passo à frente no relacionamento. De acordo com o site especializado em TV Na Telinha, o casal fará sexo pela primeira vez.

Devido ao horário em que o programa é transmitido, a cena de sexo não será exibida, mas ficará subentendido o que aconteceu. Samantha vai para a casa da Lica, que depois aparece digitando no celular e falando baixo “demorou, mas finalmente rolou…”

A mãe da Lica, Marta (Malu Galli), estranha a atitude da filha de ficar em casa, já que a menina é baladeira, mas ela desconversa e diz que vai estudar, para poder passar a noite com Samantha.

Essa será a primeira vez que a novela “Malhação” terá uma cena de sexo lésbico. Em mais de 20 anos de existência, nunca havia contado a história do relacionamento entre duas meninas.

As personagens estão ajudando a cumprir a promessa feita de que “Malhação: Viva a Diferença” traria a diversidade real que existe no mundo jovem.

E aí? O que vocês acham desse casal #girlpower?