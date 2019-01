Manu encontra uma mulher na cama de seu novo crush em ‘Verão 90’

Manu (Isabelle Drummond) e João (Rafael Vitti) se apaixonaram quando eram crianças, e quis o destino que eles se encontrassem no futuro. Mas a trama de ‘Verão 90‘ não vai ser tranquila como um passeio na praia, porque o casalzinho terá de sobreviver a poucas e boas se quiser ficar junto por todo o sempre.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, Manuzita irá até o apartamento de João no Rio de Janeiro pra curtir aquele love gostoso quando, do nada, percebe que já tem uma mulher deitada na cama do seu crush. Ela é nada menos que Moana (Giovana Cordeiro), uma garota com nome de filme da Disney que vai complicar um pouco a vida do casal principal.

Quer saber o que João fará para contornar esse mal entendido? Confira então nosso resumão de ‘Verão 90’:

Segunda-feira, 4 de fevereiro – Jerônimo é flagrado em assalto

Ao descobrir que seu irmão está metido com a criminalidade, João e Jerônimo (Jesuita Barbosa) saem na porrada. Janaína (Dira Paes) decide não expulsar o filho bandido de casa, então João se revolta e decide abandonar Armação do Sul. Lidiane (Claudia Raia) está empolgada com a ideia de que Manuzita pode entrar na novela ‘Tieta’.

Mercedes (Totia Meireles) coloca Herculano (Humberto Martins) contra a parede, mas ele garante que não cederá às ameaças. Jerônimo joga pra sua mãe a ideia de irem para o Rio de Janeiro. O safado rouba o carro do próprio irmão pra fazer um assalto, mas uma mulher denuncia o roubo.

Terça-feira, 5 de fevereiro – Jerônimo chega ao Rio de Janeiro

A gangue toda formada por marginais de nome estranho (tem Tutano, Magaiver e Louro) consegue escapar. A filha de Herculano tem alta no hospital. Para conseguir fugir, Jerônimo rouba as joias de sua mãe. Ladrãozinho mesmo.

Desconfiado que seu carro foi utilizado pelo irmão mau caráter, João conversa com sua mãe. Os bandidos invadem a pousada atrás de Jerônimo. Herculano pede o divórcio de Gisela (Débora Nascimento). Graças aos roubos, Jerônimo chega ao Rio de Janeiro.

Quarta-feira, 6 de fevereiro – Jerônimo se dá bem no Rio

Os bandidos precisam ir embora de Armação do Sul e adotam o #PartiuArgentina. Jerônimo faz um plano para se aproximar de Quinzinho (Caio Paduan). Janaína fica sabendo que a pensão vai fechar. João é avisado sobre a presença de Jerônimo no Rio. Com o caô, Jerônimo consegue uma hospedagem no hotel de Quinzão (Alexandre Borges).

Gisela visita Madá (Fabiana Karla), que lhe avisa que Herculano tem um novo amor.

Quinta-feira, 7 de fevereiro – Manu encontra outra mulher na cama de João

Janaína e João resgatam a cadela de Tutano. Quinzinho fica meio com pé atrás com Jerônimo. Patrick (Klebber Toledo) reconhece Lidiane das chanchadas que assistia, e os dois ficam juntos. João estranha o novo visual de Manu.

Gisela tem a ideia de pedir para Quinzinho chamar Herculano para a PopTV (a MTV dessa novela). Janaína tem uma nova pista sobre o paradeiro dessa Carmen Sandiego que é o Jerônimo. João mostra seu apartamento para Manu, e os dois dão de cara com Moana na cama do garoto.

Sexta-feira, 8 de fevereiro – João faz declaração emocionante

João tenta explicar como uma mulher apareceu do nada em sua cama, mas a aspirante a atriz não quer nem ouvir e vai embora. Janaína oferece dinheiro para encontrarem Jerônimo. Após a saída de Manu, Moana pede desculpas. Janaína se candidata a trabalhar na confecção, e ainda pega as roupas de lá para tentar vender. Manu ouve a música da Patotinha Mágica e se emociona com a declaração feita por João.

Mercedes desconfia de Jerônimo.

Sábado, 9 de fevereiro – Janaína reencontra Herculano

Janaína recebe um recado fake de que Jerônimo já foi embora do Rio, rumando para Guarapari. Sem ter muita escolha, Herculano aceita o trabalho na PopTV. Jerônimo liga o alarme de incêndio e aproveita a bagunça pra furtar um fichário. Enquanto isso, seu irmão perde o emprego na rádio. Janaína vai até a casa de Gisela para entregar uma das camisetas (que servem como convite para a festa) e dá de cara com seu crush, Herculano.