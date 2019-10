Maria da Paz rica e Josiane convertida: o final de ‘A Dona do Pedaço’

Com a intensificação das chamadas de ‘Amor de Mãe‘ na grade da Globo, já podemos considerar que ‘A Dona do Pedaço‘ entrou em sua reta final. Com tanta coisa ainda que precisa acontecer, como o reencontro de Maria da Paz (Juliana Paes) com suas sobrinhas perdidas, o mistério de Joana (Bruna Hamú) e o desfecho de Josiane (Agatha Moreira), vamos contar as principais revelações do final da novela das nove. Continue só se você quiser saber de alguns spoilers!

Pra começar, já nesta semana veremos Maria da Paz vencendo o Best Cake e deixando a cara da dona Céu lá no chão. A vitória não trará só um milhão de reais e fama, mas também uma revelação: Vivi Guedes (Paolla Oliveira) provará o bolo mágico da protagonista e se lembrará da infância no Espírito Santo. Ao reconhecer Maria da Paz como sua família, veremos finalmente a união de todas as famílias em um encontro cheio de pequenos barracos. Ou seja, só coisa boa espera a protagonista nessa reta final de novela.

–

O mistério sobre a relação de Maria da Paz e Joana também será definido antes da semana final da novela. Segundo o roteiro da trama, Matilde (Laura Cardoso) será a peça chave para entendermos se Joana é a filha biológica de Maria da Paz ou se é apenas uma pessoa com grande proximidade afetiva com a empresária. Respostas? Ainda não temos!

Tá, mas e a Fabiana (Nathalia Dill)? Maria da Paz procurará a sobrinha para propor uma sociedade na Bolos da Paz, mas a ex-freira recusará a proposta por pura ganância. Felizmente o império da megera está para ruir, pois vão encontrar o documento redigido pelo doutor Antero (Ary Fontoura) que tira de Josiane o direito a tomar a fábrica. Sendo assim, ela nunca poderia ter vendido a empresa para Fabiana e a vilã será retirada da função.

Já falamos de Josiane, mas o que o final da novela espera para a digital influencer mais mal-caráter da história de Walcyr Carrasco? Bem… ela se verá diante de uma conversão. Josiane será julgada e presa pelos assassinatos, e ficará na cadeia vendo o sol nascer quadrado. Preocupada com a filha, Maria da Paz rezará muito para Deus iluminar Josiane, e no meio da oração a boleira verá uma luz divina. Após essa mensagem de entidades superiores, Maria da Paz deixará uma bíblia com a filha na cadeia. A ex-influencer devorará o livro e se converterá, saindo da cadeia como uma pessoa boazinha disposta a se redimir por todos os seus crimes.

Será que Josiane realmente se converteu? Isso a gente não pode ter certeza, e Walcyr Carrasco promete cenas surpreendentes no final da novela para a personagem. Será que é tudo um fingimento? Ela cometerá mais crimes ao ser chamada de filha da boleira? Nesse caso em especial, só resta a nós esperar o último capítulo de ‘A Dona do Pedaço’.