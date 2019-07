Maria da Paz se casa com direito a barraco em ‘A Dona do Pedaço’

Já rolou casamento com barraco em ‘Órfãos da Terra‘ e em ‘Verão 90‘, claro que também ia ter um em ‘A Dona do Pedaço‘. O matrimônio de Maria da Paz (Juliana Paes) e Régis (Reynaldo Gianecchini) será concretizado nos próximos capítulos, mas um pequeno acidente ocorrerá na cerimônia.

Josiane (Agatha Moreira) roubará mais joias de sua mão e, inocente do jeito que é, a empresária colocará a culpa em Rock (Caio Castro). O boxeador, que é o padrinho de casamento, será expulso da cerimônia após Maria da Paz descobrir sobre o tal roubo. A coisa pegará bem mal, mas será o bastante para “despertar” Rock. Agora ele começará a investigar essa situação toda que envolve o casamento da boleira e o desaparecimento do dinheiro. Cuidado aí, Josiane, seu plano será descoberto.

Confira o resumão da semana de ‘A Dona do Pedaço’.

Segunda-feira, 8 de julho – Josiane rouba joias da mãe

Maria da Paz comunica a Amadeu (Marcos Palmeira) que não tem jeito, ela se casará com Régis mesmo e ponto final. Chiclete (Sergio Guize) promete se afastar de Vivi (Paolla Oliveira). Rock e Marlene (Suely Franco) são chamados como padrinhos de Maria da Paz. Fabiana (Nathalia Dill), a freira maldita, dá em cima de Camilo (Lee Taylor). Kim (Monica Iozzi) descobre o golpe que Maria da Paz levou do buffet. Josiane rouba joias de sua mãe, mas ela percebe e acusa Rock de LADRÃO.

Terça-feira, 9 de julho – Maria da Paz se casa

Maria da Paz ordena que Rock se retire de seu casamento. Maria da Paz e Régis se casam, para a tristeza de Amadeu que sofre muito vendo aquilo. Evelina (Nívea Maria) impede que Chiclete mate Kim no casamento. Nilda (Jussara Freire) aparece de novo na novela e comenta sua suspeita a respeito de Josiane. Régis proíbe Josiane de se relacionar com Téo (Rainer Cadete).

Quarta-feira, 10 de julho – Márcio conta que Maria da Paz sofreu um golpe

Josiane fica bem enciumada ao ver Régis curtindo a vida com Maria da Paz. Márcio (Anderson di Rizzi) tenta avisar sua chefa sobre o excesso de gastos. Vivi marca um encontro com Chiclete, e Camilo é avisado disso por Fabiana. Nilda passa mal. Márcio explica que Maria da Paz foi vítima de um golpe, e ela coloca Régis contra a parede.

Quinta-feira, 11 de julho – Rock denuncia Josiane

Régis usa sua lábia e engana Maria da Paz. Antes de morrer, Nilda pede para Rael (Rafael Queiroz) mate Maria da Paz. Fazendo a falsa, Fabiana promete ajudar Vivi a marcar um encontro com Chiclete. Régis e Josiane convencem Maria da Paz a comprar uma mansão. Rock procura Maria da Paz e conta que quem roubou as joias foi Josiane.

Sexta-feira, 12 de julho – Maria da Paz indaga Josiane

Maria da Paz pensa em chamar a polícia, mas Agno (Malvino Salvador) cobre o valor das joias. Vivi sai com Chiclete e Fabiana avisa Camilo. O noivo de Vivi a vê entrando no motel. Marlene sugere que Maria da Paz converse seriamente com Josiane. Maria da Paz pergunta a Josiane se ela roubou as joias.

Sábado, 13 de julho – Régis tem ciúmes de Téo

Maria da Paz é enganada (mais uma vez) por Josiane. Antero (Ary Fontoura) sugere que Rock investigue o namorado de Josiane. Régis novamente briga com Josiane por causa de Téo. Márcio avisa (mais uma vez) sobre os gastos de Maria da Paz.

Agno chantageia Otávio (José de Abreu) para ajudar em seu plano com Fabiana. Antero avisa Maria da Paz que Régis pode estar tirando vantagens desse casamento.