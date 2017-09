Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine serão rivais em nova novela

Os fãs de Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine já estão comemorando, pois as duas vão estar juntas na próxima novela das 19h, “Deus Salve o Rei”. Elas irão interpretar rivais na trama, que estreia em janeiro e vai substituir “Pega Pega”. Marina e Bruna serão a mocinha e a vilã da história, respectivamente.

E parece que as férias de Bruna já chegaram oficialmente ao fim, pois a atriz revelou que teve sua primeira aula de luta com espada nessa quarta-feira (20). O treino faz parte da preparação para a personagem, que se chama Catarina. Através do Instagram Stories, ela postou um vídeo em que aparece lutando, com a hashtag #DeusSalveORei.

Enquanto isso, Marina está aprendendo a cozinhar para viver sua personagem, batizada de Amalia.

A Globo ainda não começou a dar detalhes do novo folhetim, mas Bruna já revelou algumas coisas sobre sua personagem. “Acho a Catarina muito interesse. Porque ela é vilã, mas é uma vilã leve, divertida. E é uma mulher muito ambiciosa. Então, pessoas ambiciosas vão se identificar com Catarina”, disse ela em entrevista ao TV Fama.

Sobre o roteiro, para a surpresa de ninguém, Bruna e Marina serão rivais por conta da paixão que sentem pelo mesmo homem – interpretado por Renato Góes, de “Os Dias Eram Assim”. O elenco também conta com Tatá Werneck e Johnny Massaro.

Um detalhe interessante é o fato de que “Deus Salve o Rei” será uma novela de época, o que não é comum para o horário das 19 horas. A previsão é de que as filmagens comecem no início de outubro.