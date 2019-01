Marocas leva um tiro em ‘O Tempo Não Para’

A gente sabe que não dá pra brincar com a segurança aqui no mundo real, mas acreditam que em ‘O Tempo Não Para‘ a coisa está igualmente complicada? Na verdade, Marocas (Juliana Paiva) será atingida durante um duelo absurdo e precisará correr ao hospital. Cola aqui que a gente explica.

Tudo começa quando Dom Sabino (Edson Celulari) desafia Livaldo (Nelson Freitas) a um duelo, naquele estilão antigo de dois homens armados um de costas para o outro. O que o patriarca dos Sabino Machado não faz ideia é que sua própria arma foi sabotada, mas isso é outra história. Na hora derradeira do duelo, Samuca (Nicolas Prattes) e Marocas vão impedir que os seus pais morram, mas um dos tiros vai direto para Marocas.

Por sorte (do destino e da classificação indicativa da novela, que é bem levinha) Marocas é tratada rapidamente e todo mundo fica feliz em menos de um capítulo. Mas isso não quer dizer que será uma semana tranquila, mas aí você precisa conferir nosso resumão semanal de ‘O Tempo Não Para’:

Segunda-feira, 7 de janeiro – O duelo vai acontecer

Marocas tenta convencer Dom Sabino a desistir da ideia de duelar com Livaldo, ou então ela vai se afastar do pai. Samuca desconfia da intervenção feita por Mariacarla (Regiane Alves). Dom Sabino diz adeus para sua família, e Lalá (Micael Borges) aproveita para sabotar a arma dele. Carmen (Christiane Torloni) pede para Dom Sabino não duelar.

Terça-feira, 8 de janeiro – Marocas toma um tiro

Livaldo vai para o duelo. Bento (Bruno Montaleone) lê as regras do duelo para Livaldo e Dom Sabino. Marocas fica sabendo da troca de balas da arma de Dom Sabino. Na hora do tiro, Samuca e Marocas se atiram em direção aos seus pais, e a congelada toma um tiro.

Quarta-feira, 9 de janeiro – Petra reaparece com uma nova ameaça

Helen (Rafaela Mandelli) avisa que Marocas precisa ser levada para um hospital, mas logo a garota fica bem. Petra (Eva Wilma) conta para Lúcio (João Baldasserini) e Betina (Cleo) que um dos congelados tem em seu corpo uma variação do vírus da varíola, e isso poderia causar uma pandemia.

Lalá revela a Samuca ter sabotado as balas da pistola.

Quinta-feira, 10 de janeiro – Lúcio tem um plano terrível

Livaldo jura para Samuca que não fazia a menor ideia a respeito da troca das balas da pistola de Dom Sabino. Agustina (Rosi Campos) e Carmen se unem para ajudar Dom Sabino com a SamVita. Helen se choca ao saber que Petra tenta recuperar a guarda dos congelados. Dom Sabino e Samuca desmascaram Lúcio e Betina na frente de todos os funcionários da SamVita, então o vilão avisa para suas comparsas que… implodirá o prédio!

Sexta-feira, 11 de janeiro – SamVita está fechada

Samuca descobre que Betina vendeu suas ações. Lúcio revela para os mocinhos o motivo pelo qual ele faz tantas maldades: é tudo para se vingar pela morte de Emílio (João Baldasserini). Na manhã seguinte, a SamVita amanhece bloqueada por uma interdição judicial.

Sábado, 12 de janeiro – Teófilo é pego por Petra

Marino (Marcos Pasquim), que estava sumido da novela, explica para Carmen que marcou a implosão do prédio da SamVita após escutar Lúcio. Teófilo (Kiko Mascarenhas) é mantido em cárcere privado na Criotec, e Helen sabe que ele será o cobaia de Petra. Agustina ordena que Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) e Elmo (Felipe Simas) se casem.

Dom Sabino convoca a população para dar um abraço coletivo na SamVita.