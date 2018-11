Marocas sofre tentativa de envenenamento em ‘O Tempo Não Para’

A vida da jovem Marocas (Juliana Paiva) tem mais riscos que atravessar uma autoestrada sem olhar para os lados. A congelada veio parar no século XXI e se meteu numa cilada atrás da outra: quando não estava caindo em chantagens e em planos ridículos, a mocinha teve a vida colocada em perigo por sua rival maluca, a Betina (Cleo). Após tentar assassinar Marocas com requintes de crueldade, inserindo uma cobra coral em um buquê destinado à protagonista, a psicopata partiu para a arma química: envenenamento.

Para conseguir mandar sua rival para o paletó de madeira, Betina colocou uma funcionária dentro da casa de Marocas para envenenar o chá da tarde da mocinha. Isso mesmo, dia após dia, a funcionária espiã coloca gotinhas de veneno no chá de Marocas com o intuito de tirá-la da jogada.

Será que Marocas sobreviverá a mais esse atentado? Confira o resumão da semana de ‘O Tempo Não Para‘:

Segunda-feira, 26 de novembro – Marocas é vítima de chá

Marocas entrevista Agnese para saber se ela pode trabalhar em sua casa. Dom Sabino (Edson Celulari) é processado por causa de um pedágio ilegal. Lúcio (João Baldasserini) revela ter medo de ser uma pessoa do mal igual seu irmão falecido e ex-vilão dessa novela, o Emílio. Betina descobre que Lúcio pediu uma autópsia da morte de Emílio para descobrir o que está por trás do falecimento. Como quem não quer nada, Agnese serve um chá “batizado” para Marocas.

–

Terça-feira, 27 de novembro – Plano de Agnese é descoberto

Porém, Marocas não toma o chá. Cesária (Olívia Araújo) pega a xícara e bebe, deixando Agnese irritada. Após beber o líquido, Cesária começa a se sentir mal. Receoso do novo personagem, Dom Sabino pede para Lúcio não se aproximar de Marocas.

–

Mariacarla (Regiane Alves) tenta convencer Betina que uma aliança com Lúcio seria bem vantajosa. Marocas também começa a se sentir mal. Uma das gêmeas flagra Agnese colocando veneno no chá.

Quarta-feira, 28 de novembro – Samuca procura pelo pai

Infelizmente, a criança não percebe que aquilo lá é veneno.

–

Lúcio assina um contrato para sociedade com a Kikinico. Carmen (Christiane Torloni) está aflita pois Samuca (Nicolas Prattes) começou a investigar por onde anda seu pai. Betina, que ouviu a fofoca sobre Samuca, pede ajuda pra Lúcio a fim de encontrar o pai do ex-noivo. Marocas incentiva o noivo a chamar seu pai canalha para o casamento. Que ideia ótima, Marocas!

–

Quinta-feira, 29 de novembro – Marocas continua mal

Marocas se oferece para ajudar Carmen a não surtar com a presença do pai de Samuca. Enquanto isso, Lúcio se compromete a ir atrás do pai de Samuca. Lalá (Micael Borges) tenta chantagear Betina. Carmen tem um pequeno acesso de ciúmes por Dom Sabino ter dormido com Agustina (Rosi Campos). Marocas passa mal e desmaia.

–

Sexta-feira, 30 de novembro – Carmen faz revelação sobre pai de Samuca

Samuca fica preocupado com o estado frágil de saúde de Marocas. Carmen surpreende todo mundo ao agir de forma super natural ao interesse do filho de encontrar o pai.

–

Lúcio confessa a Helen (Rafaela Mandelli) que Betina lhe lembra sua ex. Carmen confessa a Dom Sabino que pagou para o pai de Samuca desaparecer de sua vida.

Sábado, 1º de dezembro – Livaldo é localizado

Elmo (Felipe Simas) não aceita o empréstimo oferecido por Samuca para comprar a padaria. Betina recebe mais um frasco de veneno. Dom Sabino fica enciumado com a conversa entre Carmen e Livaldo (o pai de Samuca) na Internet. Samuca usa um laranja para comprar a padaria para Elmo. Lúcio encontra Livaldo, e Carmen avisa Samuca que seu pai está chegando a qualquer momento!