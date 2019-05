Memes e ‘Evidências’: a internet amou a estreia de ‘A Dona do Pedaço’

A estreia de ‘A Dona do Pedaço‘ foi uma comoção na internet. Se a novela antecessora gerava zero burburinho nas redes sociais, a trama de Walcyr Carrasco levou uma multidão de gente ao Twitter para comentar cada desdobramento da história de Maria da Paz (Juliana Paes) e seu amor impossível por Amadeu (Marcos Palmeira).

A cada momento, uma nova piada fazia a internet inteira se unir numa mesma risada, como nos saudosos tempos de ‘Avenida Brasil‘. Reunimos alguns dos comentários que rolaram nesse capítulo de estreia, que inclusive foi muito bem de audiência. Segundo dados prévios, a trama deu 33 ponto, pertinho do último capítulo de ‘O Sétimo Guardião‘.

Mas vamos aos memes!

O texto deliciosamente cafona (do jeito que a gente ama numa novela) chamou bastante atenção. Maria da Paz caía nas cantadas mais fuleiras da teledramaturgia com um sorriso no rosto e coração aberto:

– Meu nome é Paz. Maria da Paz.

– Bonito nome. Todo mundo precisa ter Paz no coração. Nome bonito. Como a dona.

<Juliana Paes sorri>

<começa a tocar EVIDÊNCIAS> #ADonaDoPedaço — Chico Barney (@chicobarney) May 21, 2019

Claro, teve quem desse aquela alfinetadinha na novela anterior:

Já aconteceu mais coisa só nesse capítulo do que em #OSétimoGuardião inteira, né. #ADonadoPedaço — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 21, 2019

A atual política brasileira a respeito de armas de fogo também virou piada quando os Ramirez e os Mateus mostraram quantas armas de fogo tinham em casa:

O tema romântico do casal principal é o clássico ‘Evidências’, de Chitãozinho e Xororó, e até o perfil oficial da Globo embarcou nesse hino dos karaokês:

"Quando eu digo que deixei de te amar

É porque eu te amo

Quando eu digo que não quero mais você

É porque eu te quero

Eu tenho medo de te dar meu coração

E confessar que eu estou em tuas mãos" #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/DcE8ZxCHIn — Globo (@RedeGlobo) May 21, 2019

O casamento de Amadeu e Maria da Paz não deu certo, ao contrário dos memes que continuam rendendo um monte:

Sobre o casamento de Amadeu e Maria da Paz. #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/s42ag0mSTW — Luiz Felipe (@LuluuFelipeh) May 21, 2019

Não faltou piada sobre as armas dessa família de matadores de aluguel:

A minha arma se eu fosse de uma dessas famílias #ADonadoPedaço pic.twitter.com/C60XTlxY0y — OABaby (@franbarbosaa13) May 21, 2019

Não apenas “Evidências”, mas as pessoas piraram com “Jolene” da Dolly Parton:

Jolene tocando na trilha sonora, Miley Cyrus deve estar orgulhosa #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/7j53TOIelu — BCharts (@bchartsnet) May 21, 2019

Foi difícil acompanhar a quantidade de mortes no primeiro capítulo de ‘A Dona do Pedaço’:

eu contando quantos tiros teve em um capítulo #ADonadoPedaço pic.twitter.com/lLYGdfoAtZ — Maria da Paz conte comigo pra tudo (@joaodeivison) May 21, 2019

E, no fim, todo mundo ficou apaixonado pela novela. E querendo saber quem atirou contra Amadeu durante o casamento.