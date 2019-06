Mercedes é enganada e passa a PopTV para Galdino em ‘Verão 90’

Mudanças drásticas na novela ‘Verão 90‘! Mercedes (Totia Meirelles) do nada se viu sem chão, afinal o marido Quinzão (Alexandre Borges) trocou a vilã por Lidiane (Claudia Raia), então ela acabou agindo de forma impensada. Quem nunca, né?

Nos próximos capítulos da novela, Mercedes se encantará pelo investidor italiano Andrea, e passará a ele o controle da PopTV. Até aí tudo bem, o problema é que Andrea na verdade é Galdino (Gabriel Godoy), que fingirá ser outra pessoa a mando de Jerônimo (Jesuita Barbosa). Assim, a emissora de clipes estará na mão de Jerônimo como ele sempre sonhou desde o começo da novela. O que acontecerá depois disso? Bem, aí só conferindo nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 24 de junho – O plano de Jerônimo continua

Mercedes está chocada com os últimos acontecimentos. João (Rafael Vitti) almoça com Moana (Giovana Cordeiro) e Manu (Isabelle Drummond) fica enciumada. Inconformada por ter perdido o marido, Mercedes oferece dinheiro para Lidiane largar Quinzão. Jerônimo prossegue com seu plano de transformar Galdino num investidor italiano fake. Muito maldoso ele.

Terça-feira, 25 de junho – Quinzão apresenta Lidiane como namorada

João viaja para Saquarema a trabalho. Quinzão explica para Quinzinho (Caio Paduan) as maldades de sua mãe. Manu planeja uma surpresa para João. Vanessa (Camila Queiroz) ganha um mimo de Quinzinho: um anel. Quinzão apresenta Lidiane como namorada e Mercedes fica ó… revoltadaça.

O falso investidor chama atenção em um leilão comprando um negócio caríssimo.

Quarta-feira, 26 de junho – Mercedes se encanta por Galdino

Mercedes se sente atraída pelo investidor, e ele dá de presente à megera o quadro que comprou no leilão. Lidiane aprova as fotos que tirou para o ensaio da SexyCat. Mercedes chama o investidor para jantar, assim… sem qualquer interesse em mente né? Quinzinho e Dandara (Dandara Mariana) se reencontram.

Quinta-feira, 27 de junho – Quinzinho beija Dandara

Vanessa fica com ciúmes da relação entre Quinzinho e Dandara. Moana dá em cima de João, mas ele explica que seu coração é só da patotinha mesmo. Mercedes é humilhada por Lidiane e Janaína.

Manu tenta levar João ao jantar de Lidiane. Quinzinho conta a Dandara que a ama, e os dois se beijam.

Sexta-feira, 28 de junho – Mercedes passa a PopTV para Galdino

Mesmo o beijo tendo mexido com os dois, Dandara explica que não vai abandonar sua carreira. Sendo assim, Quinzinho prossegue com o divórcio. Mercedes convida o investidor para uma reunião na PopTV, e avisa aos sócios que ela vai passar o controle da emissora para ele.

Jerônimo é expulso do restaurante de Raimundo (Flávio Tolezani), e planeja uma forma nova de prejudicar João sobre o caso Nicole.

Sábado, 29 de junho – João vai para a casa de Moana

Quinzinho desconfia do tal investidor. Diego (Sérgio Malheiros) desconfia que Larissa (Marina Moschen) esconde algo dele. Jerônimo tenta exibir uma fita sobre Nicole na televisão. Mas Moana encontra a fita na mesa e apaga a matéria do computador.

João guarda a gravação de Nicole e vai para a casa de Moana. Manu acha estanho João não ter voltado para casa, e acaba flagrando o noivo na casa de Moana.