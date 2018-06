Muro com pichação ‘Fora Temer’ aparece em cena de ‘Segundo Sol”

Desde o capítulo da estréia que “Segundo Sol” está sendo um prato cheio para os caçadores de gafes nas novelas da Globo. Houve o homem misterioso deitado no barco, a equipe técnica aparecendo no reflexo do espelho, e, no capítulo de quinta-feira (28) foi ao ar uma cena em que um muro com a pichação “Fora Temer” aparecia atrás da personagem Manuela (Luisa Arraes).

O protesto em forma de pichação apareceu na cena em que Manuela, depois de causar na festa de Rochelle (Giovanna Lancelotti) sai desnorteada caminhando pela cidade. A atriz se apoia no muro bem entre as palavras “Fora” e “Temer”, levando a questionamentos se o protesto apareceu na novela sem querer ou propositalmente.

Os telespectadores que assistem à novela com um olho no Twitter não deixaram a cena passar batido:

Foi só eu ou vcs também viram que tava escrito fora temer na parede da novela ??? — yondaime (@marcciojunior) June 29, 2018

Apareceu um grande Fora Temer na novela subliminarmente

Estou procurando prints mas n to encontrando nada — Drathi Lavender (@DrathiNyan) June 29, 2018