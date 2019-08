“Não consegui parar de chorar”, diz Juliana Paes sobre cena de briga

Após meses de pura inocência por parte de Maria da Paz (Juliana Paes) em ‘A Dona do Pedaço‘, constantemente enganada pela própria filha Josiane (Agatha Moreira), chegou o momento em que a boleira do horário nobre vai sair na mão com a pessoa que tanto aprontou com ela nos últimos tempos.

A cena do embate entre Maria da Paz e Josiane começará a ser exibida no capítulo do próximo sábado (3) e se estenderá até segunda-feira (5). Com a ajuda de Márcio (Anderson di Rizzi), Maria da Paz descobrirá que Josiane desviou dinheiro destinado à decoração da nova mansão da boleira e, na hora de confrontar a filha com as verdades, as duas vão sair no tapa. A cena foi gravada na semana passada na Globo, e era tão esperada que muitos foram ao estúdio acompanhar os ensaios desse momento.

Agatha Moreira, no papel da filha maldita, declarou que estava confusa sobre como seria feita a cena. “Perguntei para a Juliana o que seria melhor: se ela preferia bater de verdade ou não. Ela falou que não. Eu nunca tinha feito cena assim, de apanhar muito”, explicou a atriz. No fim, a diretora Amora Mautner explicou como o tapa falso funciona melhor na televisão que o tapa verdadeiro, e assim foram para a cena.

Juliana Paes tem muito mais experiência na televisão que sua colega de cena, mas isso não mudou a emoção daquele momento. “Eu estava supernervosa. Fico mais nervosa nessas sequências do que em cenas de emoção, porque é um lugar do ator onde precisam ficar muitas informações, racionais e passionais”, confessou a protagonista de ‘A Dona do Pedaço’. Ao final da gravação, as duas ficaram chorando por mais meia hora, pra poder descarregar toda a tensão.

Será que a cena ficou legal? Vamos poder conferir nos próximos capítulos de ‘A Dona do Pedaço’.