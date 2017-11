Nazaré Tedesco voltará à TV em nova novela

Uma das vilãs mais amadas da TV brasileira, Nazaré Tedesco vai estar de volta na próxima novela Aguinaldo Silva. A informação foi confirmada pelo autor, através do Twitter, nesse domingo (5).

E a Nazaré? Com a mudança de novela, volta ou não volta? Claro que volta. Eu não seria quem sou se deixasse minha vilã mor de fora… — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) November 5, 2017

Na verdade, o retorno da personagem já havia sido anunciado em 2016, mas uma treta envolvendo direitos autorais colocou em dúvida essa questão. Inicialmente batizada de “O Sétimo Guardião”, a próxima novela de Aguinaldo Silva iria substituir “O Outro Lado do Paraíso” no horário nobre da Rede Globo. Só que tudo mudou quando um ex-aluno do novelista o acusou de plágio, alegando que ele se apropriou de um roteiro criado em grupo num curso ministrado por Aguinaldo.

Com isso, o lançamento do folhetim foi adiado e ainda não se sabe a que pé está o roteiro. Aí surgiu a dúvida: será que Naza volta mesmo assim? Ao final, para a alegria dos fãs, a resposta é sim.

E pode rolar um twist bem inesperado na história da vilã. Também pelo Twitter, Aguinaldo já havia deixado no ar que ela pode revelar-se transexual.

Vamos virar essa página dos transexuais coitadinhos? Estou louco para ver uma trans que seja poderosa e apronte pra caramba. Vem, Nazaré! — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) September 12, 2017

Bom, mas e o que Renata Sorrah tem a dizer sobre a volta da personagem? Em entrevista à revista Claudia, a atriz limitou-se a responder: “Faço o que o Aguinaldo quiser.”

Só vem, Naza!