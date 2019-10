Nova personagem chega em ‘Éramos Seis’ para causar na vida de Lola

A vida da pobre Lola (Gloria Pires) em ‘Éramos Seis‘ já é uma tristeza sem tamanho, mas agora uma nova personagem toda amarga surgirá para atrapalhar a rotina tranquila da matriarca da família Lemos. É Marlene (Walderez de Barros), a sogrinha que já chega colocando as garras de fora.

A mãe de Júlio (Antonio Calloni) aparecerá com sua cara de poucos amigos na casa de Lola e implicará um pouco com a nora. Viúva, ela tem um carinho imenso pelo filho e é aquele clichê de sogra possessiva, mas no fundo tem um bom coração. E será ideia de Marlene que todos viajem para a praia, em uma grande viagem em família.

Mas a semana em ‘Éramos Seis’ tem muita novidades ainda, confira nosso resumão:

Segunda-feira, 14 de outubro – Júlio recebe proposta do chefe

Olga (Maria Eduarda de Carvalho) é salva por Zeca (Eduardo Sterblitch). Shirley (Bárbara Reis) tenta expulsar João (Caco Ciocler) do armazém, e se desespera quando Inês (Gabriella Saraivah) vê seu pai biológico. Júlio recebe aquela cartinha inesperada do banco e descobre que tem uns juros para pagar.

Emília (Susana Vieira) se recusa a falar com Olga. Shirley chora ao ler as cartas de João. Almeida (Ricardo Pereira) se declara para Clotilde (Simone Spoladore). Assad (Werner Schunermann) oferece uma sociedade para Júlio.

Terça-feira, 15 de outubro – Marion ajuda Júlio

Lola briga com Júlio por ele ter aceito a sociedade. Almeida continua com a ideia de mentir para Clotilde. Inês flagra sua mãe com as cartas de João. Júlio procura o banco para um empréstimo. Inês conta para Afonso (Cássio Gabus Mendes) sobre as cartas e ele briga com Shirley. Marion (Ellen Roche) oferece ajuda para Júlio e consegue um investidor para o amante, então os dois se beijam. Quem nunca seduziu o boy depois de uma conversa triste não é mesmo?

Quarta-feira, 16 de outubro – Afonso vê João com Inês

Marion pede para Júlio conversar com os filhos. Zeca comunica que voltará para Itapetininga. João se declara para Shirley, que fica confusa. Júlio tenta conversar com Alfredo (Pedro Sol). Candoca (Camila Amado) manda avisar sobre a doença da mãe de Lola. Isabel (Maju Lima) pede uma festa de aniversário para Júlio. Assad pede uma resposta a Júlio. Almeida conta a Júlio que é casado.

Júlio se encontra com o tal investidor. Afonso vê João falando com Inês.

Quinta-feira, 17 de outubro – Almeida beija Clotilde

Clotilde, inspirada pelo espírito de Maria da Paz (Juliana Paes) na outra novela, sugere que Lola faça doces para vender. Isabel se anima com sua festa. Mesmo sendo casado, Almeida beija Clotilde.

Júlio reclama do investidor para Marion. Afonso ordena que Shirley diga onde João está. Júlio é expulso do escritório do agiota e se machuca, mas logo depois tem uma nova ideia de como ganhar dinheiro.

Sexta-feira, 18 de outubro – Júlio volta bêbado para casa

Lola rejeita a nova ideia. João conta seu plano de levar Shirley e Inês para Salvador. Júlio, estressado, é grosseiro com Isabel. Isabel não deixa os amigos de Alfredo entrarem em sua festa. Shirley tenta esconder sua vontade de ir embora com João. Clotilde fala de Almeida para sua mãe. Júlio se embebeda DE NOVO sem poder e já está liberado para pedir música.

João vai ao armazém e beija Shirley. Lola briga com o marido ao vê-lo chegar em casa bêbado. Alfredo defende Isabel da embriaguez de Júlio, e o pai estraga a decoração da festa.

Sábado, 19 de outubro – A família Lemos viaja

Lola tenta salvar alguma coisa, mas Isabel desiste da festa. Zeca avisa que comprará um anel de noivado. Júlio acorda no meio da noite e tem a ideia de remontar a festa de Isabel. Lúcio (Arthur Gama) beija Isabel. Almeida visita Clotilde. Zeca pede Olga em casamento. Para atender ao pedido de Marlene, Júlio decide levar a família à praia. Shirley e João fazem aquelas coisas que a gente sabe bem. A família Lemos chegam à praia.

