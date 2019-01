Novidade no Viva: relembre a história de Terra Nostra e Porto dos Milagres

O canal Viva é adorado pelos fãs de novelas pois funciona como um grande Vale a Pena Ver de Novo melhorado, afinal ele transmite simultaneamente três reprises da mesma forma que a exibição original (ou seja, sem cortes). Com as novelas atuais se aproximando do fim, o canal revelou quais serão as próximas três novelas que ganharão um retorno em 2019. Se prepare, pois ‘Terra Nostra‘ e ‘Porto dos Milagres‘, dois grandes clássicos dos anos 2000, estão chegando em breve na tv paga.

O retorno dessas duas novelas foi revelado em primeira mão pela jornalista Cristina Padiglione do site Telepadi. Anteriormente estavam previstas as reprises de ‘Roda de Fogo‘ (lá dos anos 80) e ‘A Força de Um Desejo‘ (também dos anos 2000), mas o canal guardou essas duas novelas na gaveta e decidiu apostar em novelas mais recentes (e queridas pelo público).

–

A novela mais famosa da dupla é ‘Terra Nostra‘. Exibida originalmente no finalzinho de 1999, a novela de Benedito Ruy Barbosa conta a história amorosa de Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), dois italianos que imigram ao Brasil no começo do século passado com a promessa de trabalhar em plantações.

Com um lirismo emocionante, ‘Terra Nostra’ recontou a chegada dos italianos ao Brasil e nos presenteou com personagens memoráveis como a italiana Paola (Maria Fernanda Cândido). O papel da atriz foi tão impactante que Maria Fernanda Cândido foi eleita a brasileira mais linda do século XX pelo ‘Fantástico‘! ‘Terra Nostra’ tem uma seleção incrível de atores, como Antonio Fagundes, o saudoso Raul Cortez, Débora Rodrigues, Carolina Kasting, Gabriel Braga Nunes, Marcelo Antony, Ângela Vieira, Paloma Duarte e por aí vai!

O sucesso foi tanto que se espalhou por outros programas: o ‘Casseta & Planeta’ realizou uma de suas mais famosas paródias, a novela ‘Falha Nostra’.

Já ‘Porto dos Milagres‘ de Aguinaldo Silva (o autor de ‘O Sétimo Guardião‘) é mais uma daquelas novelas ambientadas numa pequena cidade. Em Porto dos Milagres mora o pescador Guma (Marcos Palmeira), considerado um enviado de Iemanjá por ter sido encontrado quando criança num cesto boiando no mar. Ele não sabe, no entanto, que foi abandonado no mar quando bebê por ser filho de Félix Guerreiro (Antonio Fagundes), um grande figurão político da cidade. Assim como na história de Moisés, o destino de Guma e Félix se cruzará no futuro.

O grande destaque de ‘Porto dos Milagres’ acabou sendo a vilã da trama, a malvada Adma (Cássia Kiss), esposa de Félix. O público da época ia à loucura toda vez que a megera assassinava algum desafeto usando um veneno escondido em seu anel. Além dos já citados, ‘Porto dos Milagres’ tem em seu elenco Flávia Alessandra, Luiza Tomé, Leonardo Brício, Camila Pitanga, Arlete Salles, Joana Fomm, Zezé Polessa, Júlia Lemmertz e outros.

Se tudo correr como planejado, essa será a segunda reprise de ‘Terra Nostra’, e a primeira de ‘Porto dos Milagres’. Até o momento o canal não confirmou a data de exibição das duas novelas, então só nos resta esperar.