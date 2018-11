O DNA confirma: Priscila é a filha de Alain em ‘Espelho da Vida’

Após muitas semanas de pura enrolação, finalmente a novela ‘Espelho da Vida‘ revelará o resultado do exame de DNA. Isabel (Alinne Moraes) bancou a ninja para roubar uma escova de Alain (João Vicente de Castro) apenas para provar a paternidade de Priscila (Clara Galinari). Surpreendendo ninguém, Alain é sim o pai de Priscila e isso vai mudar um pouco as relações na novela.

O diretor vai até tentar acabar com sua cara de poucos amigos e se aproximar da garota, mas ela está com tanto medo dos surtos passados de Alain que até foge do pai biológico. Para saber mais novidades sobre a novela ‘Espelho da Vida’, confira nosso resumão semanal com as informações sobre os próximos capítulos.

Segunda-feira, 19 de novembro – Danilo leva Júlia para conhecer a família

Pat (Débora Ozório) age de forma bem perturbadora ao tirar fotos de Mauro (Rômulo Arantes Neto) dormindo, e ela é flagrada pela arrumadeira.

Isabel finge que não percebe o interesse de Josi (Thati Lopes) e Mariane (Kéfera) em seu computador. No passado, Danilo (Rafael Cardoso) leva Júlia Castelo (Vitória Strada) para conhecer sua mãe.

Terça-feira, 20 de novembro

Não haverá capítulo na terça-feira por causa do Amistoso da Seleção Brasileira.

Quarta-feira, 21 de novembro – Júlia é impedida por Eugênio

Américo (Felipe Camargo) dá aquela rondada na casa de Júlia. Isabel mostra para Grace (Patrycia Travassos) o resultado do exame de DNA feito com a escova de Alain. O ator que interpretará Danilo no filme é escolhido. Bola fica meio mal ao saber do término do noivado de Alain e Cris. Cris ouve as badaladas e sai correndo de volta para a penteadeira, mas é impedida por Eugênio (Felipe Camargo).

Quinta-feira, 22 de novembro – Cris volta ao presente

Após brigar com a vida passada de seu pai, Júlia consegue atravessar o portal e voltar ao presente. Américo vê Cris saindo da casa de Júlia e vai conversar com ela. Mariane termina o namoro midiático com Mauro. Isabel vai atrás de Alain para informar o resultado do exame de DNA.

Sexta-feira, 23 de novembro – O esperado resultado

Com aquele suspense que só um Ratinho sabe fazer, Isabel revela a Alain que Priscila é sua filha. Cris fica admirando seu camafeu. Após isso, a vilã tem um baita pesadelo. Alain vai atrás de Dalton (Marcello Escorel). Surpreendendo a todo mundo que vê essa novela, Alain protege Priscila.

Sábado, 24 de novembro – Mariane e Mauro tentam se acertar

Com medo (justificado) de Alain, Priscila foge. Leontina decide contar a Marcelo (Nikolas Antunes) sobre a paternidade de Priscila. Mauro percebe a mancada e tenta resolver as coisas com Mariane. Sérgio (Márcio Machado) exibe uma apresentação do filme, e aparecem imagens de Cris e Alain. O diretor então comunica sobre o fim de seu relacionamento com a protagonista da novela, fazendo todo mundo ficar com cara de lamento.