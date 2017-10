O Outro Lado do Paraíso: conheça a história da novela

Dizem que tudo o que vai, volta. Isso pode não funcionar com o nosso salário, mas está condizente ao tema da próxima novela das nove, ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Vamos conhecer essa história?

A história dessa vez acontece lá no estado do Tocantins, na região do Jalapão, onde o mocinho Gael (Sergio Guizé) aparece para curtir o local. Assim que bota os pés na região, ele se apaixona perdidamente pela humilde professorinha Clara (Bianca Bin), uma moça que mora com o avô Josafá (Lima Duarte) em um terreno CHEIO de esmeraldas.

Gael e sua camisa desnecessariamente aberta está tão apaixonado que começa a namorar Clara e já a pede em casamento, isso no primeiro capítulo da novela! Tal ato impulsivo atiça o ciume de Renato (Rafael Cardoso), um médico carioca que foi ao Tocantins trabalhar por lá e também se apaixonou também por Clara.

Por trás disso tudo, a novela tratará sobre grandes ambições. Sophia (Marieta Severo) é a mãe de Gael e sonha em fazer um garimpo no sítio de Clara para ficar cada vez mais rica, mas a mocinha se recusa. A sogra então tem um plano muito perturbador: usando álcool, induzir o filho a ser um completo escroto com a esposa para poder internar Clara num hospício e poder explorar as esmeraldas à vontade.

Com sogra assim quem precisa de vilã, não é mesmo? Confira essa e outras histórias (tem até personagem que vai precisar simular a própria morte mais pra frente) nesse resumo da primeira semana de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 23 de outubro – Gael chega ao Jalapão e se apaixona por Clara

A bondosa e humilde professora Clara e seu avô Josafá pedem para que Jonas pare de procurar esmeraldas, mas o velho é insistente e acaba vítima de um soterramento.

Clara vai dar aula num quilombo e fica surpresa ao saber que o médico bonitão Renato trabalha por lá. Gael, o protagonista da novela, chega ao Jalapão e fica muito encantado por Clara, a ponto de pedir que a professorinha seja sua guia turística. Como novela é tudo vapt-vupt, os dois começam a namorar já no primeiro capítulo e Renato não curte muito isso não!

Enquanto Raquel tenta incentivar Renato a conquistar a professorinha, Gael já pula todas as etapas do relacionamento saudável e pede Clara em casamento já no PRIMEIRO CAPÍTULO sem nem compartilhar a senha da Netflix primeiro.

Terça-feira, 24 de outubro – Gael não é alguém tão legal assim

Clara aceita se casar com o cara que conheceu há meio capítulo e conta a bela notícia para seu avô Josafá. Sophia descobre que seu filho Gael propôs casamento com uma pé-rapada e fica meio brava, só que aí ela descobre que Clara mora em um terreno que abunda esmeraldas. A reação deve ter sido essa:

Clara e Gael se casam (mas já?), e o noivo fica fulo da vida porque o doutor Renato aparece na festa. Para completar o bingo do homem desagradável, Gael bebe um pouco na noite de núpcias e é violento com Clara na cama.

Quarta-feira, 25 de outubro – Outros personagens já estão desconfiados de Gael

Gael tenta pedir desculpas para Clara por ter sido um completo babaca na noite de núpcias. Durante sua lua-de-mel no Rio de Janeiro, Clara conhece Elizabeth (Gloria Pires), a mulher que vai sofrer mais que a Maria Vitória de ‘Tempo de Amar‘ nessa nova novela.

Renato começa a desconfiar que Gael não é tão bonzinho assim, e enquanto isso Gael dá um surto com Clara e rasga o cartão que Elizabeth deu de presente para a nova amiga. Mercedes pergunta para Josafá algumas informações sobre o casamento de Clara. Jô apresenta Renan para Elizabeth.

Quinta-feira, 26 de outubro – Sophia faz proposta de garimpo para Clara

Elizabeth acha esse tal Renan meio atrevido, mas topa sair com ele para mostrar seus croquis (literalmente, não é um eufemismo para “fazer sexo” não!). Gael e Clara voltam da lua de mel e são recebidos por um jantar feito por Sophia. Renato, que acabou dormindo com Lívia (outra das filhas de Sophia), descobre que a família de Gael tá meio mal de grana.

Durante o jantar, Sophia oferece a proposta de transformar o sítio da Clara em um garimpo para que todo mundo seja rico, muito rico. Como é uma mocinha humilde e de bom coração, a neta de Josafá diz que não, não, não.

Sexta-feira, 27 de outubro – Divórcio na primeira semana da novela

Gael explica para Clara que não estava sabendo que sua mãe ia surgir com essa proposta safadíssima de garimpar esmeraldas. Josafá diz para Sophia que eles não poderão garimpar as pedras preciosas. Clara encontra o doutor Renato no mercado e ele tenta falar que Gael é assim meio agressivo, mas Clara não quer nem ouvir.

Elizabeth cai na cilada de seu sogro Natanael e vai jantar com Jô. Quem chega ao restaurante é Renan, e Jô vai embora para que o plano maligno de Natanael funcione. Sophia embebeda o próprio filho para falar mal de Clara. O casal briga e Clara pede o divórcio.

Sábado, 28 de outubro – Gael agride a esposa

Pela segunda vez em uma semana de novela, Gael percebe que cometeu um erro e pede desculpas para Clara. Elizabeth discute com Renan e é fotografada pelo detetive particular contratado pelo malvado Natanael. Clara vai até a casa de Sophia para aprender a cozinhar. Elizabeth fica chocada ao saber que seu marido diplomata vai viajar de novo, e aceita sair com Renan.

Sophia, que não é flor que se cheire, fala pro filho que ele tá certíssimo de sentir ciúme doentio de Clara. Elizabeth vai até o apartamento de Renan e os dois se beijam. Sophia embebeda o filho de novo (gente, alguém tem que botar esse cara no A.A.) e dá a entender que Clara é adúltera. Gael agride a esposa e ela vai parar no hospital.