O Outro Lado do Paraíso: Gael arruma confusão com Renato

Atrelada às festividades aqui do mundo real, a novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘ mostrará um baile de Carnaval exatamente no mesmo dia que nós estaremos curtindo bloquinhos e assistindo às escolas de samba. Assim como nós, os personagens da novela vão curtir uma festa repleta de luxo e diversão… e com muita confusão programada.

Participações Especiais

Para o capítulo de Carnaval a Globo convidou uma seleta lista de celebridades para participações especiais na trama de Walcyr Carrasco. Ângela Bismarchi, Milton Cunha e Narcisa Tamborindeguy estarão em ‘O Outro Lado do Paraíso’ interpretando eles mesmos. Os três serão chamados para compor o júri de melhor fantasia do baile de Carnaval que reunirá toda a cidade de Palmas.

A disputa final de melhor fantasia ficará entre os cabeleireiros Marcel (Andy Gerker) e Nicácio (Fábio Lago), os dois funcionários do salão de Nádia (Eliane Giardini). O problema é que o júri vai dar o prêmio de 15 mil reais para Marcel, e sua alegria vai incomodar os outros. Revoltadíssimo com o segundo lugar, Nicácio parte para cima de Marcel e os dois cabeleireiros travarão uma briga em meio a muitos xingamentos. Uma baixaria só.

Henrique e Elizabeth

A situação entre Elizabeth (Gloria Pires) e Henrique (Emílio de Melo) vai dar aquela complicada durante o baile. O diplomata tem interesse em voltar com sua ex-esposa, mas Jô (Bárbara Paz) não quer perder o maridão assim tão fácil. Com a ajuda de Renan (Marcello Novaes), a malvada vai fazer com que seu marido Henrique encontre Elizabeth curtindo o baile de carnaval com o bonitão.

O plano sai ainda melhor que o esperado: assim que chega no baile de Carnaval com Jô, Henrique flagra sua ex-mulher beijando Renan no meio da festa. Precisa nem falar que isso vai ser um baque para seu coraçãozinho, né? Sinal que o plano de Renan e Jô de separar o casal parece seguir sem contratempos.

Triângulo Renato-Clara-Gael

Os demais personagens vão se jogar nas fantasias. Clara (Bianca Bin) irá vestida de Rainha de Copas e surgirá na festa acompanhada de seus dois homens mais importantes, Patrick (Thiago Fragoso) e o médico Renato (Rafael Cardoso). Gael (Sergio Guizé) também vai marcar presença no evento devidamente fantasiado. Enquanto ele aparece na festa vestido de Fantasma da Ópera enquanto sua namorada Aura (Tainá Müller) fará a Fátima Bernardes com um modelito de Mulher-Gato.

Juntar tanta gente assim no mesmo ambiente é certeza de climão. Clara vai sentir aquele calorzinho no peito e beijará Renato num dado momento da festa, mas Gael verá tudo. “Larga ela, é minha mulher!“, gritará Gael para o médico.

Não querendo levar desaforo pra casa, Renato vai relembrar que o rival é ex-marido de Clara. “Mas vai ser de novo!”, sonha o filho de Sophia (Marieta Severo). Gael vai empurrar Renato, que retrucará a agressão. Pronto, está armado o barraco no baile de Carnaval.

As cenas dessa festa especial de ‘O Outro Lado do Paraíso” devem ser exibidas no próximo sábado (10), antes da exibição do segundo dia dos desfiles das escolas de samba de São Paulo.