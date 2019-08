O próximo vestido de casamento de Vivi Guedes não é o que você espera

Vivi Guedes (Paolla Oliveira) vai ter um novo casamento em ‘A Dona do Pedaço‘, mas não com uma pessoa que ela goste. Segundo informações que vazaram dos próximos capítulos da novela das nove, a digital influencer será obrigada a se casar com Camilo (Lee Taylor) devido a uma chantagem, e então ela decidirá usar uma roupa especial em protesto: seu vestido de casamento será totalmente preto.

A personagem já sabe que seu amado Chiclete (Sergio Guizé) é um assassino e aluguel, mas seu sentimento por ele é capaz de deixar esse “detalhe” de lado. Porém, o incansável Camilo descobrirá o segredinho do namorado de sua ex-noiva, e usará isso como chantagem contra Vivi Guedes. Camilo ameaçará a influencer, dizendo que ou ela se casa com ele, ou então Chiclete será mandado para a cadeia por sua profissão. Sem saída, e com medo de prejudicar seu amor, Vivi aceitará se casar com Camilo.

Já rolou um casamento de Vivi Guedes com Camilo em ‘A Dona do Pedaço’ (esse da nossa imagem na matéria), mas a cerimônia foi encerrada com a exibição de um vídeo de infidelidade. Dessa vez, a situação inusitada virá da própria noiva: Vivi se casará com um vestido preto, simulando um luto. Isso, claro, vai repercutir muito nas redes sociais de ‘A Dona do Pedaço’ e no Instagram da personagem.

Essa não é a primeira vez que uma personagem de novela se casa usando um vestido preto. Fernanda (Christiane Torloni) chamou a atenção do Brasil inteiro ao se casar toda de preto na novela ‘Selva de Pedra‘ (atualmente sendo reprisada no Viva), e mais recentemente tivemos Fedora Abdala (Tatá Werneck) vestida de Malévola em seu casamento na novela ‘Haja Coração‘.