O que já sabemos de ‘Amor de Mãe’, a próxima novela das nove

Ainda estamos nos divertindo muito com ‘A Dona do Pedaço‘ e ainda tem muita água pra rolar ainda, mas a Globo já começou a preparar a próxima novela das nove. ‘Amor de Mãe‘, escrita por Manuela Dias, promete tudo o que gostamos no horário: mulheres fortes, um drama pesado e atores fenomenais no elenco.

Pra começar, ‘Amor de Mãe’ terá três protagonistas mulheres, cada uma de uma realidade financeira diferente. Lourdes, interpretada por Regina Casé, será uma mulher humilde que vive com um ordenado de 2 mil reais por mês. Adriana Esteves será Thelma, com uma vida um pouco melhor: ela tem uma renda de 20 mil reais por mês. Já Taís Araújo completará o trio como Vitória, uma mulher que tem 200 mil reais por mês para gastar como quiser.

–

Assim como em ‘A Dona do Pedaço’, ‘Amor de Mãe’ deve apostar em famílias separadas. O filho da personagem de Regina Casé, por exemplo, será vendido pelo pai quando pequeno e seu reencontro acontecerá muitos anos depois. Pior: quem “comprou” a criança de Lourdes foi o marido de Thelma, com a intenção de substituir o filho morto em um acidente.

A Globo já separou grandes atores para essa superprodução. Além das três protagonistas já citadas teremos Vladimir Brichta (repetindo a parceria de ‘Segundo Sol‘ com sua esposa), Nanda Costa, Juliano Cazarré, Erika Januza, Vera Holtz, Irandhir Santos, Chay Suede, Murilo Benício, Cauã Reymond, Isis Valverde e muito mais.

Um dos grandes destaques dessa novela está também na autoria. Manuela Dias nunca fez uma novela própria, mas já colaborou com muitos programas da Globo. Ela foi uma das roteiristas da equipe de ‘Cordel Encantado‘ e ‘Joia Rara‘, e é a autora das séries ‘Ligações Perigosas‘ e a aclamada ‘Justiça‘ (aquela em que cada dia da semana era com um protagonista diferente).

A julgar pelo pouco que vimos, estamos bem animados com essa nova novela, a primeira a ser gravada no novo e moderno estúdio da Globo. ‘A Dona do Pedaço’ deve ganhar uma bela substituta.