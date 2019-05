O que já sabemos de ‘Bom Sucesso’, a próxima novela das sete

‘Verão 90‘ ainda está na metade do caminho, mas a Globo já produz a novela que sucederá as aventuras de Manu (Isabelle Drummond) e João (Rafael Vitti). E o melhor? A próxima novela do horário será escrita por Rosane Svartman e Paulo Haim, os autores do sucesso ‘Totalmente Demais‘.

‘Bom Sucesso‘ conta a história de Paloma (Grazi Massafera), uma mulher sonhadora que ama literatura e sonha fazer faculdade de Letras. No entanto, ela logo engravida de Ramon (David Junior), e com isso precisa largar o sonho da faculdade para trabalhar como costureira. Com a ida de seu amado para os Estados Unidos, e com filhos de um segundo relacionamento para criar, ela mantém guardado o sonho dos estudos numa caixinha.

A vida segue difícil para Paloma, até que ela passa por uma situação bem complicada: a costureira sofre uma troca de exames médicos, e acredita ter somente mais seis meses de vida. Com isso, ela vai se aproximar de Alberto (Antonio Fagundes), a pessoa que realmente tem pouco tempo de vida.

E claro que vai ter romance. Paloma ainda ama Ramon, mas passará a se encantar por Marcos (Rômulo Estrela), que vem a ser o filho de Alberto. Será que teremos um triângulo amoroso de pai e filho pela mesma mulher? Só o tempo pra dizer.

‘Bom Sucesso’ tem estreia prevista para o segundo semestre, mas as gravações já começaram, tanto que no último Carnaval Grazi Massafera e Antonio Fagundes gravaram cenas de seus personagens desfilando na Sapucaí. A novela também foi citada na conversa da atriz com Pedro Bial no ‘Conversa’, com Grazi explicando o quão importante para ela é interpretar uma costureira, a mesma profissão de sua mãe.