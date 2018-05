Tudo o que vai rolar no último capítulo de ‘O Outro Lado do Paraíso’

O último capítulo de “O Outro Lado do Paraíso“ vai ao ar nessa sexta-feira (11) e, como sempre, o público está ansioso para ver o desfecho dos personagens. Se você é do time que já quer saber o que vai rolar, a gente conta, mas se está a fim de fugir dos spoilers, então pare de ler esse texto agora mesmo.

Para início de conversa, Clara (Bianca Bin) vai se casar com Patrick (Thiago Fragoso). A cerimônia vai rolar durante o dia, será campestre e contará com boa parte do elenco. Vai ser aquela grande reunião básica – e clichê – de final de novela.

Quanto a Gael (Sérgio Guizé), ele irá se redimir. O personagem vai salvar uma desconhecida – interpretada por Vanessa Giácomo – que apanha do companheiro e os dois ficarão juntos.

Sophia (Marieta Severo) viverá o desfecho de seu julgamento. O capítulo final vai mostrar o depoimento de Mariano (Juliano Cazarré), que vai até mostrar ao júri as terríveis cicatrizes que tem na barriga. Isso será decisivo para incriminar a vilã.

Mariano terá um final feliz ao lado de Lívia (Grazi Massafera). Ela vai contar ao garimpeiro que está grávida dele e os dois ficarão juntos.

Ao final, o capítulo não vai render grandes reviravoltas, mas promete belas cenas no Jalapão. Clara, Patrick e Tomaz (Vitor Figueiredo) terão sua última cena em meio às dunas do lugar – que foi onde tudo começou.