‘O Sétimo Guardião’ faz crossover e mistura personagens de várias novelas

Esse ano de 2018 foi histórico para os filmes de super-heróis, porque aconteceu o maior crossover midiático da tela grande. Em ‘Vingadores: Guerra Infinita‘, a Disney misturou personagens de dezenas de filmes em um único longa metragem repleto de ação e aventura. Era questão de tempo até essa ambição chegar à telinha… mais especificamente às novelas brasileiras. ‘O Sétimo Guardião‘ estreou essa semana com muitas expectativas, uma delas é servir de palco para reunir personagens de outras novelas do autor Aguinaldo Silva. Será esse o nosso Vingadores tupiniquim?

Desde os rascunhos da história havia a intenção de Aguinaldo Silva revisitar personagens antigos. Tanto que ele chegou a anunciar a presença de Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) e Perpétua (Joana Fomm) no elenco, mas ele acabou desistindo da ideia. Mesmo assim, isso não impediu que ele enchesse Serro Azul de pitadas de suas outras novelas.

A cidade de Serro Azul não é inédita na teledramaturgia do autor. Em ‘A Indomada‘, ‘Porto dos Milagres‘ e ‘Pedra Sobre Pedra‘ os personagens costumavam citar a cidade de Serro Azul em alguns diálogos. Mas o que era apenas uma piada de referência se tornou o centro das atenções do novo folhetim do autor. A cidade de ‘O Sétimo Guardião’ é próxima à Tubiacanga, Greenville e Porto dos Milagres, então o trânsito de personagens entre essas novelas é bem frequente.

Já nos capítulos dessa primeira semana teremos os primeiros visitantes de outras novelas, porque o prefeito Ypiranga (Paulo Betti), de ‘A Indomada’, vai passar em Serro Azul para avaliar o casarão que servirá de moradia para a vilã Valentina (Lília Cabral). E claro: falando um monte de palavra em inglês, como na novela original.

Logo após a chegada do prefeito, a primeira-dama de Greenville, a fogosa Scarlet (Luiza Tomé), também vai dar as caras na atual novela das nove para ajudar Marilda (Letícia Spiller). Os dois personagens também terão importância na trama lá pelo capítulo 80, pois eles instalarão a antena de celular na cidade, levando a Internet àquele fim de mundo.

Também podemos ver a influência de outras novelas em alguns nomes de lugares de Serro Azul. Você sabe como se chama a escola da cidade? Escola Municipal Maria Altiva Pedreira de Mendonça. Isso mesmo, a vilãzona de ‘A Indomada’ (interpretada por Eva Wilma) que morreu queimada e prometendo se vingar de todos se transformou numa escola!

É altamente provável que Aguinaldo Silva encha ‘O Sétimo Guardião’ de referências a outras novelas, além da aparição de mais personagens, então o jeito é ficar de olho nesse grande crossover nacional.