‘O Sétimo Guardião’: Gabriel desiste de casamento após conhecer gato preto

Já vi casamentos serem desfeitos por vários motivos, mas por causa de um gato preto é a primeira vez que vejo. A próxima novela das nove, ‘O Sétimo Guardião‘, começa durante o casamento de Gabriel (Bruno Gagliasso) com Laura (Yanna Lavigne). Os dois até se gostam, mas o casório acontecerá mesmo é para firmar um acordo comercial entre seus pais, respectivamente Valentina (Lília Cabral) e Olavo (Tony Ramos). Porém, o noivo abandona a noiva no altar após ser convencido por um gato preto. Isso mesmo!

O gato Léon fugiu da cidade de Serro Azul para ir atrás do rapaz que será o próximo guardião de uma fonte com poderes mágicos. Ou seja, convencido pela aparição do animal, Gabriel deixa tudo pra trás e parte para Serro Azul. Lá, inclusive, ele conhecerá o grande amor de sua vida, Luz (Marina Ruy Barbosa), mas a mãe dele não vai gostar muito disso e irá atrás do noivo fujão.

Quer saber mais sobre a nova novela? Então é só conferir nosso resumão da primeira semana:

Segunda-feira, 12 de novembro – Gabriel ruma para Serro Azul

A novela começa com Valentina, a vilã da trama, dando uma bronca no filho Gabriel por ele ter chegado atrasado para o casamento com Laura. Do nada, o gato León aparece para Gabriel na Avenida Paulista e ele se sente atraído misteriosamente.

–

Na cidade de Serro Azul, Egídio (Antonio Calloni) percebe que seu gato desapareceu, e aí rola um encontrão dos demais guardiões para discutir o tema. Luz tem certeza de que o gato foi embora da cidade e Egídio explica que ele foi atrás do próximo guardião protetor da fonte da cidade. Após o encontro com o gato, Gabriel abandona o casamento, deixando sua mãe tão brava quando Bibi Perigosa nesse GIF:

–

Olavo fica indignado com o cancelamento da cerimônia da filha e jura vingança contra Valentina. No meio de tudo isso, a própria Valentina lembra que foi abandonada no altar… lá em Serro Azul. Gabriel vai para a cidade da qual nunca ouviu falar, sofre um acidente e é resgatado por Luz.

Terça-feira, 13 de novembro – Gabriel é resgatado por Luz

Gabriel acorda sem qualquer memória e é levado para Serro Azul por Luz. Ele chega à casa de Sóstenes (Marcos Caruso), que briga com a neta Luz por ter feito aquilo sem pensar, pois acredita que o rapaz sofreu um atentado. Gabriel é examinado pelo médico Aranha (Paulo Rocha). Enquanto isso, sua mãe sofre sem saber por onde anda o filho e o capanga que enviou para segui-lo.

–

Marilda (Letícia Spiller), a primeira dama de Serro Azul, pensa em viajar pra São Paulo para ver se sua irmã Valentina está bem, mas Eurico (Dan Stulbach), o prefeito, rejeita o plano. O delegado Machado (Milhem Cortaz) encontra o carro de Gabriel na estrada e Valentina recebe a má notícia.

Quarta-feira, 14 de novembro – Sampaio está na mira dos guardiões

Valentina promete que vai até Serro Azul trazer Gabriel de volta. O médico garante que o rapaz não sofre problema de saúde, para a alegria de Luz. Júnior (José Loreto) conta para Gabriel que é o noivo de Luz.

–

O gato León encara Sampaio (Marcello Novaes) na pensão. Luz tenta impedir Gabriel de contar sua história para a polícia. Egídio e os demais guardiões ficam com pé atrás com Sampaio, e investigam ele.

Quinta-feira, 15 de novembro – Valentina prepara sua ida a Serro Azul

Valentina liga para sua irmã e pergunta se Gabriel está em Serro Azul. Enquanto isso, o rapaz incorpora a novela ‘Espelho da Vida‘ ao ter uma visão.

–

Valentina se vê obrigada a contar seu passado para Olavo, e pede ajuda ao ricaço. Os dois então selam um acordo. Durante uma briga, Júnior conta que é sobrinho de Valentina. Marilda toma um banho na fonte secreta na maior paz.

–

Valentina avisa sua “amiga” Clotilde (Adriana Lessa) que chegará em Serro Azul.

Sexta-feira, 16 de novembro – Sampaio é descoberto

Eurico fica surpreso ao ver como Marilda ficou rejuvenescida após nadar na fonte. Gabriel começa a lembrar que foi enterrado vivo por um homem. Valentina pede para sua irmã Marilda investigar quem foi a pessoa misteriosa que apareceu em Serro Azul. Cássia (Flavia Alessandra) descobre que seu marido gosta… de usar calcinhas. E ela se anima com a ideia, apoiando os fetiches do marido.

A fonte de informação de Valentina lhe revela que Sampaio é o homem misterioso.

Sábado, 17 de novembro – Um personagem de ‘A Indomada’ aparece

Após Gabriel ver seu carro no depósito da polícia, Luz promete que vai tentar descobrir mais informações sem levantar suspeita. Pouco tempo depois, Luz flagra Cássia e Machado numa situação bem constrangedora envolvendo as calcinhas.

–

Gabriel tenta descobrir com Sóstenes se Luz tem algo com Júnior. Gabriel confessa estar apaixonado por Luz e a beija. O prefeito Ypiranga (Paulo Betti), aquele personagem de ‘A Indomada‘) aparece na cidade para avaliar o casarão que receberá Valentina. Luz pede um novo beijo de Gabriel.