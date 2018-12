‘O Sétimo Guardião’: Judith finge amnésia e vai trabalhar para Valentina

Algumas vezes a gente passa por situações que nossa vontade é só fingir que aquilo nunca aconteceu. Pois é bem isso que acontecerá com Judith (Isabela Garcia) em ‘O Sétimo Guardião‘. A fiel funcionária do falecido Egídio (Antônio Calloni) descobrirá o segredo de Valentina (Lília Cabral), e isso será sua sentença: Sampaio (Marcello Novaes) a imobilizará e fará um plano para se livrar da governanta.

Ele só não contava com o gato León, que salvará Judith das mãos do capanga. Livre, a mulher voltará para a mansão de Valentina, contará que teve uma amnésia e vai se oferecer para trabalhar com a megera. Acreditam que isso vai funcionar? Infiltrada na casa de Valentina, os guardiães terão agora uma vantagem para descobrir sobre a passagem secreta da fonte.

Mas se quiser saber mais detalhes sobre a novela das nove, confere aí nosso resumão!

Segunda-feira, 24 de dezembro – Judith é levada por Sampaio

Valentina conta a Laura (Yanna Lavigne) que, no passado, teve a ajuda do mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco). Os guardiães ficam revoltados com Eurico (Dan Stulbach). Marcos Paulo (Nany People) chega em Serro Azul com Djenane (Sabrina Korgut). Eurico cria um plano para proteger a fonte. Feliciano desconfia que há uma outra passagem secreta, e Judith percebe que ela fica na casa de Valentina. Porém, Sampaio a imobiliza quando ela descobre.

Os guardiães comentam que, assim que Gabriel (Bruno Gagliasso) assumir o posto de guardião, o León pode voltar para a forma humana. Júnior (José Loreto) oferece um emprego para Luz (Marina Ruy Barbosa). León salva Judith e revela sua forma humana.

Terça-feira, 25 de dezembro – Judith retorna à cidade

Em sua forma humana, León conversa com Judith. Ele não vai conversar na forma de gato preto, uma pena pois seria uma forma de matar a saudade do Salém!

–

Gabriel discute com sua mãe e Marcos Paulo aparece. Os guardiães procuram por Judith. Para evitar que ele descubra sobre o segredo, Valentina rompe relações com Gabriel. Judith volta para Serro Azul e finge ter uma amnésia. Gabriel apóia Luz a aceitar a proposta de Júnior. Valentina e Marcos Paulo dão de cara com Judith e León na passagem secreta.

Quarta-feira, 26 de dezembro – Luz aceita a proposta

Ypiranga (Paulo Betti) e Scarlet (Luiza Tomé), de ‘A Indomada‘, chegam na casa de Valentina. Enquanto isso, a megera foge de León e Judith. Logo depois, Judith engana Valentina ao contar que está com amnésia, e agora trabalhará para a vilã.

–

Geandro (Caio Blat) vê Lourdes (Bruna Linzmeyer) com Olavo (Tony Ramos). Luz aceita a proposta, mas com uma condição: Geandro precisa ser contratado também. Valentina entrega para Gabriel as memórias de Egídio.

Quinta-feira, 27 de dezembro – Gabriel recebe as cartas para Egídio

Gabriel lê as cartas que Valentina escreveu para Egídio. Sampaio desconfia da memória de Judith. Geandro tenta colocar juízo na cabeça de Lourdes Maria. Feliciano vai conversar com Judith. Geandro não gosta do plano de Júnior para enganar Luz. León avisa Judith que Feliciano é uma pessoa confiável. Milu (Zezé Polessa) vê em sua bola de cristal a passagem secreta para a fonte.

–

Sexta-feira, 28 de dezembro – Cadê a passagem secreta?

Gabriel entra na casa de seu pai e vê Milu chegando lá também. A sensitiva avisa Judith e Feliciano sobre o que viu a respeito da passagem secreta, e encontram uma parede tampando o caminho. Enquanto isso, Valentina comemora que obstruiu a passagem.

–

Gabriel, na casa de Egídio, passa mal ao ver sua foto junto de Egídio e os outros guardiães. Robério (Heitor Martinez) e Marcos Paulo saem na porrada, sendo impedidos pelo delegado Machado (Milhem Cortaz).

Sábado, 29 de dezembro – Luz faz exigências para trabalhar

Luz confronta Judith, que é grossa com a ruivinha. Feliciano e Ondina (Ana Beatriz Nogueira) acreditam que não há uma passagem secreta para a fonte. Luz conta para Gabriel que ouviu também o misterioso barulho de água na casa de Egídio.

Os guardiães se unem para falar com Eurico. O emprego de Geandro é negado pelo prefeito, e Luz avisa que só vai trabalhar se o rapaz for junto. Marcos Paulo começa a investigar as propriedades químicas da água da fonte.