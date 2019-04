‘O Sétimo Guardião’: Luz conhece sua mãe (mas ela morrerá logo depois)

Um dos grandes mistérios de ‘O Sétimo Guardião‘ será resolvido nos próximos capítulos da novela! Durante muitas semanas fomos levados a acreditar que Neide (Viviane Araújo) era a mãe de Luz (Marina Ruy Barbosa), mas na verdade estávamos bem errados.

A mãe da ruivinha é Ondina (Ana Beatriz Nogueira), que contará para Murilo (Eduardo Moscovis) tudo sobre como perdeu sua filha quando pequena. O ex-gato vai reparar uma semelhança de histórias e procurará por Sóstenes (Marcos Caruso), que lhe explicará como encontrou Luz.

O encontro das duas como mãe e filha, infelizmente, vai durar bem pouco. Um capitulo depois da descoberta, Ondina será assassinada pelo serial killer que vem matando os guardiães. Confira o resumão para saber tudo sobre a novela das nove:

Segunda-feira, 22 de abril – Gabriel toma providências

Ondina se interessou outro dia mesmo a respeito e sua filha perdida, e ao saber que Murilo tem interesse em ajudar, a cafetina pede maiores informações, sem saber que sua possível filha ruiva desaparecida tem alguma relação com Sóstenes. Queeeeeem será, não é mesmo?

Mirtes (Elizabeth Savalla) é expulsa do cabaré. Após pedir que a segurança do casarão fosse aumentada, Gabriel (Bruno Gagliasso) pede para Judith (Isabela Garcia) reunir os guardiães.

Terça-feira, 23 de abril – Luz vai até a pousada

Com a morte de vários guardiães nos últimos capítulos da novela, Gabriel escolhe novos personagens para serem os novos protetores da fonte. Valentina (Lília Cabral) reclama que não estava na reunião, mostrando que ela entrou só agora no ônibus dos mocinhos e já quer sentar na janela.

Sóstenes vai até a pousada. Júnior (José Loreto) revela que terminou com Luz. Judith vê uma marca nas costas do garoto Feijão. Luz invade a pousada atrás do avô e encontra Ondina conversando com ele.

Quarta-feira, 24 de abril – Ondina revela seu segredo

Luz tenta fazer seu avô contar o que tanto falava com Ondina, mas não têm êxito. Valentina fica muito irritada porque ela não foi nomeada guardiã da fonte. Peraí, a vilã da novela até outro dia acreditou MESMO que seria a nova guardiã?

Após Luz cair no sono, Sóstenes procura por Ondina de novo, e a garota tem pesadelos com o dia em que foi encontrada pelo avô. Ondina revela então como perdeu sua filha.

Quinta-feira, 25 de abril – Mirtes tem experiência sobrenatural

Ondina descobre quem é sua filha perdida. Lourdes Maria (Bruna Linzmeyer) se despede de Geandro (Caio Blat). Os filhos de Eurico flagram o pai saindo no meio da madrugada. Valentina revela para Gabriel todos os planos malignos de Olavo (Tony Ramos) para pegar o aquífero para ele.

Mirtes vai até a cabana na qual o corpo de Milu (Zezé Polessa) foi encontrado, daí tem um sonho… com o espírito da falecida!

Sexta-feira, 26 de abril – A revelação de Ondina

Ondina avisa Adamastor (Theodoro Cochrane) que fez um testamento. Mirtes psicografa uma mensagem de Milu, e depois começa a usar as roupas da esotérica. Olavo planeja invadir o casarão.

Júnior fala para seu irmão impedir a ida de Lourdes Maria para São Paulo. Ondina se encontra com Luz e revela que é sua mãe, num momento tão emocionante como quando as bailarinas do Faustão descobrem que estarão no ‘Dança dos Famosos’.

Sábado, 27 de abril – Mais um guardião morre

Ondina conta para Luz como ela foi parar na casa de Sóstenes. A psicografia de Milu é confirmada como verdadeira por especialista. Lourdes Maria decide ir embora, e Geandro é convencido a ir atrás dela. Luz e Ondina se abraçam como mãe e filha. Mirtes enxerga o rosto de Ondina na bola de cristal de Milu, e logo depois Ondina é encontrada sem vida por Adamastor.