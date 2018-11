‘O Sétimo Guardião’ mal estreou e a internet já pirou nas comparações

‘O Sétimo Guardião‘ é uma novela diferente. Enquanto as antecessoras eram mais centradas no realismo, o novo folhetim de Aguinaldo Silva chegou com os dois pés na porta do realismo fantástico e propôs uma história mágica, com um gato preto em busca de um novo guardião para proteger o segredo de uma fonte superpoderosa.

O capítulo de estreia exibido ontem (12) foi destaque nas redes sociais, com muita gente conversando e debatendo sobre a história da novela. Mas teve também quem apontasse comparações com outras séries e programas famosos da televisão. Será homenagem?

A história principal de ‘O Sétimo Guardião’ é sobre Luz (Marina Ruy Barbosa), uma jovem garota que tem uma relação muito própria com um gato preto. Eles até conseguem se comunicar! Depois dessa, já teve gente comparando ‘O Sétimo Guardião’ com a série de animação ‘Sailor Moon‘, que também é sobre uma garota com poderes que conversa com um gato preto.

O gatinho León foi o responsável pela maior coincidência com outra produção, afinal a história de uma garota mágica que conversa com um gato nos fez lembrar na hora de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina‘, série recente da Netflix.

#OSétimoGuardião

O salem de o mundo sombrio se Sabrina tem um primo distante em o sétimo guardiao aaaaa pic.twitter.com/vxDhZCBUX5 — b (@luizddu) November 13, 2018

A nova novela das nove tem um clima de terror, toda hora algo assustador aparece (seja de verdade ou nos sonhos de Luz). Por causa disso, já tem gente achando que se trata de ‘American Horror Story: Serro Azul‘:

A produção nacional também foi contemplada nas semelhanças, e sobrou até pra outras novelas de Aguinaldo Silva. Logo nas primeiras cenas a gente conheceu Valentina (Lília Cabral) uma mulher ambiciosa num vestidão vermelho querendo casar o filho por puro interesse financeiro. Horrível, né? Pior ainda quando lembramos outra pessoa bem parecida com esse perfil (e figurino): Tereza Cristina, a vilã de ‘Fina Estampa‘!

E Pereirão se transformou naquilo que ela mais detestava: na Tereza Cristina! #OSétimoGuardião pic.twitter.com/SgRtOiepEO — Eli (@olivrodoeli) November 12, 2018

Isso sem falar nessa referência maravilhosa a um programa do SBT:

Gostei da homenagem do Bruno Gagliasso ao Gugu #OSétimoGuardião pic.twitter.com/aSQQwlyzAL — Paulo Pacheco (@ppacheco1) November 13, 2018

Esse foi só o primeiro capítulo, ainda tem tempo pra Aguinaldo Silva encher de referências a nova novela das nove.