‘O Sétimo Guardião’: Valentina descobre a existência dos guardiães

Um dos maiores mistérios de ‘O Sétimo Guardião‘ é o fato de existir uma irmandade que protege a fonte de água mágica localizada na cidade de Serro Azul. A vilã Valentina (Lília Cabral) já descobriu a respeito das propriedades curativas da fonte, mas agora ficará sabendo de outro segredo.

Durante uma negociação com Eurico (Dan Stulbach), o prefeito da cidade revelará à vilã sobre a irmandade e sobre os sete guardiães de Serro Azul. De posse dessas informações, Valentina está mais preparada para tocar o terror na cidadezinha estranha. Mas nem tudo será tão fácil, pois Milu (Zezé Polessa) ouve parte da conversa e desconfia de Valentina.

Para saber mais sobre essa treta, é bom dar uma olhada no nosso resumão semanal de ‘O Sétimo Guardião’.

Segunda-feira, 31 de dezembro – Gabriel vê o Encapuzado

Luz (Marina Ruy Barbosa) reclama que Gabriel (Bruno Gagliasso) anda muito silencioso. Mirtes (Elizabeth Savalla) é seguida por Aranha (Paulo Rocha). Olavo (Tony Ramos) descobre o segredo de Luz e impede sua filha Laura (Yanna Lavigne) de investigar a ruivinha. Marilda (Letícia Spiller) volta a Serro Azul com sua pele perfeita graças à água mágica.

–

Júnior (José Loreto) propõe um pacto a Laura para separarem Luz e Gabriel. Feliciano (Leopoldo Pacheco) ouve León se transformar em um humano, e Gabriel dá de cara com o Encapuzado (Eduardo Moscovis).

Terça-feira, 1º de janeiro – Gabriel e León conversam

Gabriel conversa com o Encapuzado. Judith (Isabela Garcia) confessa ter visto a forma humana de León. Gabriel deixa Luz pra lá e se muda para o casarão.

–

Lá, o rapaz tem um sonho com Egídio (Antônio Calloni). Leopoldo vai atrás de Gabriel para conversar sobre a cerimônia de posse. Eurico (Dan Stulbach) se frustra com a decisão da juíza a respeito da desapropriação do casarão.

Quarta-feira, 2 de janeiro – Luz termina com Gabriel

Valentina sugere que Laura não tente ir atrás de Gabriel, mesmo sabendo que ele está no casarão. Enquanto o rapaz conhece o livro da irmandade, Luz sofre com a ausência de Gabriel. Os guardiões começam a preparar a cerimônia de posse. Eurico e Ypiranga (Paulo Betti) discutem sobre a instalação da antena de celular em Serro Azul. Valentina confessa a Eurico seus planos a respeito da fonte. Luz termina de vez seu namoro.

–

Quinta-feira, 3 de janeiro – Gabriel topa fazer a cerimônia

Gabriel aceita fazer a cerimônia de posse. Eurico negocia a instalação das antenas. Luz conta ao avô sobre o término do relacionamento. Júnior descobre a respeito da desapropriação do casarão. Valentina proíbe Olavo de conversar com Marcos Paulo (Nany People). Eurico apresenta uma proposta não muito vantajosa para Valentina.

–

Sexta-feira, 4 de janeiro – Valentina faz proposta a Eurico

Valentina ouve as exigências de Eurico e finge aceitar tudo. Gabriel se mantém longe de Luz, mas sofre com isso. Lourdes Maria (Fernanda de Freitas) é levada ao convento. Marcos Paulo entrega para Olavo o relatório completo comprovando as propriedades da fonte mágica. Valentina volta a se encontrar com Eurico, mas com uma nova proposta que cai como uma bomba para o prefeito.

–

Sábado, 5 de janeiro – Eurico revela o segredo

Eurico aceita a proposta de Valentina e revela o segredo da irmandade. Ele só não esperava que Milu (Zezé Polessa) estivesse perto para ouvir parte da conversa.

–

Após a negociação, Valentina revela a Matilde sobre a proposta feita. Feliciano decide investigar se Valentina descobriu a fonte. Gabriel descobre o poder mágico da água.