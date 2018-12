‘O Tempo Não Para’: Carmen tenta salvar a SamVita com partida de pôquer

Quem diria que o carteado seria responsável por movimentar a trama de ‘O Tempo Não Para‘, não é mesmo? A SamVita está totalmente mal das pernas porque Livaldo (Nelson Freitas) acusa a empresa de ter roubado sua patente, e claro que tudo isso é um golpe para acabar com tudo. Sorte que temos um mulherão que é a Carmen (Christiane Torloni) para resolver as coisas com seu ex.

Cara a cara com Livaldo, a mãe de Samuca (Nicolas Prattes) faz uma proposta ousada: resolver os problemas judiciais numa mesa de pôquer. Sim, Carmen desafia Livaldo num jogo de azar para salvar a empresa do filho. Ela até consegue ir bem longe, mas Dom Sabino (Edson Celulari) aparece e tenta resolver as coisas à sua maneira, com um DUELO. Com pistola e tudo!

Segunda-feira, 31 de dezembro – Dom Sabino descobre o segredo

Samuca descobre que o interventor será responsável por cuidar da empresa. Agustina (Rosi Campos), no melhor estilo Grávida de Taubaté, veste uma barrida falsa de grávida.

Marocas (Juliana Paiva) desafia Mariacarla (Regiane Alves). Após isso, o grupo de vilões da novela comemora tudo estar correndo muito bem. Um pouco antes da festa de Ano Novo, Dom Sabino confessa a Carmen que sabe sobre as duas gravidezes falsas.

Terça-feira, 1º de janeiro – Carmen e Agustina conversam

Lúcio (João Baldasserini) pede para Mariacarla ficar longe de Livaldo. Carmen tem uma conversa franca com Agustina e sugere que ela confesse a verdade para Dom Sabino. Sabe como é, né? Toque de brothers.

Lúcio dá de cara com Amadeu (Luiz Fernando Guimarães) dormindo no sofá. Samuca fica furioso com as demissões na empresa. Marocas decide recomprar a Kikinico.

Quarta-feira, 2 de janeiro – Carmen tenta resolver problemas

Samuca e Marocas ficam do lado dos funcionários, e o rapaz peita Mariacarla ao revelar saber sobre ela estar do lado de Livaldo. Carmen faz uma proposta inusitada para Livaldo: resolver as pendências judiciais numa partida de pôquer.

Samuca descobre que será processado pela SamVita.

Quinta-feira, 3 de janeiro – Começa o pôquer

Mariacarla conta para Livaldo que eles não podem ser vistos juntos. Usando o conselho, Samuca consegue um pedido para tirar Mariacarla do posto atual. Porém, a vilã avisa que seu posto foi dado pelo Juiz e que ninguém tira ela dali!

Samuca pretende se sacrificar para salvar a SamVita. Começa o jogo de pôquer entre Carmen e Livaldo.

Sexta-feira, 4 de janeiro – Dom Sabino aparece

Marocas tenta fazer seu marido desistir do sacrifício financeiro. Coronela (Solange Couto) expulsa todos os personagens que estavam pendurados em sua pensão.

Waleska (Carol Castro) vê Carmen e Livaldo no cassino clandestino. Dom Sabino invade o local e dá de cara com Livaldo seminu, e o desafia a um duelo.

Sábado, 5 de janeiro – Dom Sabino será sabotado

Dom Sabino tira Carmen do cassino. Lalá (Micael Borges) aparece para Livaldo como seu protetor. Lúcio decide colocar balas de festim na arma de Dom Sabino, e não pretende avisar Livaldo.

Marocas não quer seu pai participando de um duelo.