‘O Tempo Não Para’: Marocas tem vírus mortal em seu corpo

Reta final de ‘O Tempo Não Para‘ traz novidades terríveis para Marocas (Juliana Paiva) e os demais congelados dessa novela. Quando tudo parecia estar certo para que ela tivesse um final feliz, a doutora Petra (Eva Wilma) retorna à trama com uma descoberta: Marocas tem em seu sangue uma variação mortal do vírus da varíola.

Além de Marocas, outros dois personagens estão com o vírus e isso pode dizimar a população do país se não for controlado de forma adequada. Será que isso vai impedir a vida promissora do casal Samurocas? Para saber disso, o jeito é conferir os resumos da reta final de ‘O Tempo Não Para’:

Segunda-feira, 14 de janeiro – SamVita prestes a implodir

Lúcio (João Baldasserini) se incomoda ao ver como a população está defendendo a SamVita. Carmen (Christiane Torloni) garante que só vai deixar Livaldo (Nelson Freitas) em paz quando ele retirar o processo da patente. Lúcio avisa que conseguiu a autorização para implodir a SamVita. Caramba!

Elmo (Felipe Simas) pede Miss Celine (Maria Eduarda de Carvalho) em casamento. Betina (Cleo) fica aflita quando Lúcio pede um inquérito sobre a morte do irmão, afinal ela sabe que a culpada é ela. A polícia ameaça os manifestantes.

Terça-feira, 15 de janeiro – Lúcio quer colocar o prédio “na chón”

Marocas pede para sua mãe rezar pelas pessoas no meio do conflito policial. Lúcio recebe o comunicado de que o prédio será implodido assim que todo mundo sair de lá, mas logo surge a informação que a implosão foi suspensa. O motivo? Livaldo voltou atrás com o processo.

Samuca (Nicolas Prattes) parte com esposa e mãe para o prédio com o intuito de salvar a galera que está por lá. Durante a confusão, Lúcio manda o prédio ser implodido.

Quarta-feira, 16 de janeiro – A implosão é evitada

Samuca e Marocas, como são os protagonistas dessa novela, conseguem impedir que o detonador seja acionado. Dom Sabino (Edson Celulari) descobre que Livaldo foi quem avisou da implosão. Petra explica que Marino (Marcos Pasquim), Teófilo (Kiko Mascarenhas) e Marocas têm uma variante do vírus da varíola, e isso é uma grande ameaça para a humanidade que nem Jack Bauer conseguiria evitar.

Livaldo deixa a patente de presente para seu filho. Lúcio pede uma amostra do vírus para Petra. Enquanto isso, Samuca faz como na música do Skank e propõe fugir com Marocas.

Quinta-feira, 17 de janeiro – Marocas é presa no laboratório

Marocas explica que não pode abandonar a família. Petra, que não é nem louca, recusa a proposta de Lúcio. Agustina (Rosi Campos) é proibida de frequentar a igreja. Petra não deixa Marocas sair da Criotec. Um oficial da Justiça aparece com uma notificação para fechar a loja Kikinico. Samuca vai atrás de Petra para libertar Marocas.

Sexta-feira, 18 de janeiro – Marocas descobre o vírus

Marocas descobre a respeito do vírus da varíola em seu sangue. Carmen descobre que a SamVita foi salva pela confissão de Livaldo. Marocas é libertada e conta para Samuca a bomba a respeito do vírus.

Toda a família da garota cogita a hipótese de ter o vírus mortal e contagioso. Lúcio recebe o médico responsável por armações anteriores na novela. Petra é comunicada que a tutela da família Sabino Machado é do Estado.

Sábado, 19 de janeiro – Petra vai atrás dos congelados

Petra conversa a respeito de uma possível quarentena, e Helen (Rafaela Mandelli) escuta tudo. O médico chamado por Lúcio aceita fazer a manipulação do vírus, desde que o vilão ofereça a cabeça de Mariacarla (Regiane Alves). Tudo acertado, lógico!

A SamVita é recuperada. Petra convoca os congelados para uma reunião misteriosa. Acontece o casamento de Elmo e Miss Celine, e logo depois oficiais da Marinha cercam a mansão de Dom Sabino.