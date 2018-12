‘O Tempo Não Para’ terá duas mortes na mesma semana

Se você acha que os programas policias da RecordTV estão transbordando no quesito criminalidade, isso é porque você não faz ideia dos próximos capítulos de ‘O Tempo Não Para‘. Nada menos do que dois personagens se despedirão da novela como parte do plano maléfico da dupla de vilões formada por Betina (Cleo) e Lúcio (João Baldasserini).

A primeira a ser despachada da trama das sete será Agnese. A governanta dos Sabino até tentou envenenar Marocas (Juliana Paiva), mas acabou sendo descoberta e presa. Após fingir uma doença para fugir da cadeia, ela vai atrás de sua contratante e… acaba mortinha. A queima de arquivo continua quando Mariacarla (Regiane Alves) assassina o médico fornecedor do veneno com requintes de crueldade marítima: o doutor é arremessado no mar!

Com esses vilões que não estão pra brincadeira quando o objetivo é assassinar, é bom o casal Marocas e Samuca (Nícolas Prattes) tomar muito cuidado nos próximos capítulos. E confira nosso resumão semanal da novela!

Segunda-feira, 10 de dezembro – Marocas dá uma prensa em Agnese

Marocas, após ser vítima de mais uma armação mortífera, consegue conversar com Agnese, mas a governanta não conta quem está por trás dos atentados. Livaldo (Nelson Freitas) revela a Mariacarla a treta que teve com Carmen (Christiane Torloni).

–

Betina avisa a Lúcio que não vai deixar Livaldo acabar com o próprio filho (que por sua vez é seu crush eterno). Agnese desmaia diante de Samuca.

Terça-feira, 11 de dezembro – Agnese tenta sair pela tangente

Samuca imagina que Agnese se envenenou. Marino (Marcos Pasquim), que andava sumido da novela, aceita a proposta de ajudar na despoluição do rio Tietê.

–

Betina decide ficar de olho em Livaldo. Lúcio encontra Agnese no hospital e ameaça a governanta, e Betina supõe que ela se envenenou pra fugir da cadeia. Agustina (Rosi Campos) se recusa a ir ao casamento de Marocas se Carmen estiver lá.

Quarta-feira, 12 de dezembro – Agustina e Carmen brigam

Samuca mostra a Marocas o apartamento que eles morarão juntos, e a congelada fica BOBA com o imóvel. Vai ver é do tamanho da sala da Ana Hickmann, que comporta pelo menos 18 família de quatro pessoas cada:

–

O detetive de Lúcio que a morte de Emílio veio da família Sabino. Dom Sabino e Samuca conseguem evitar uma briga feia entre Agustina e Carmen. Betina, a ex-noiva maluca, diz que quer ser a madrinha do casamento de Samuca e Marocas

–

Uma ligação do nada avisa Marocas que Agnese fugiu do hospital.

Quinta-feira, 13 de dezembro – Agnese morre

Betina encontra Agnese no sofá de sua casa. As duas discutem e a governanta vai ver se no céu tem pão. Ou seja, MORREU.

–

Lúcio aparece e ajuda Betina a se livrar do corpo. Carmen e Agustina entram num acordo a respeito do casamento. Lúcio promete tirar Samuca da cabeça de Betina. Dom Sabino se impõe e ameaça Livaldo.

Sexta-feira, 14 de dezembro – Agustina está grávida

O médico responsável pelo veneno pede dinheiro a Betina para conseguir fugir do país. Lúcio tenta convencê-lo a denunciar Betina em troca de uma boa advogada. Marocas acha estranho o sumiço de Agnese. Agustina confessa ao padre que quer voltar com Dom Sabinoa. Samuca e Marocas topam um jantar com Lúcio e Betina.

–

Sábado, 15 de dezembro – Mais um defunto na novela

Agustina tem planos de fingir uma gravidez para recuperar o seu matrimônio. Num momento de pura falta de noção, Samuca e Marocas aceitam Lúcio e Betina (os vilões da novela) como padrinhos de casamento.

–

Mariacarla passeia com o médico e o joga no mar. Livaldo pede uma nova chance a Carmen.