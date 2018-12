Olavo descobre o segredo da fonte em ‘O Sétimo Guardião’

Podemos falar que a fonte mágica de ‘O Sétimo Guardião‘ é o segredo mais mal guardado desde a informação de que Regina George trai o Aarton Samuels toda quinta na sala de projeção em cima do auditório. Toda hora um novo personagem descobre a respeito das propriedades curativas dessa fonte escondida na cidade de Serro Azul!

Nos próximos capítulos da novela das nove, quem vai vislumbrar a fonte é nada menos que o vilão Olavo (Tony Ramos). Enquanto Valentina (Lília Cabral) aproveita a passagem secreta para conferir mais uma vez a água mágica, o empresário descobrirá o caminho oculto na mansão da megera. Vai rolar uma tretinha básica com Valentina, Olavo cairá na água e ficará sabendo dos poderes sobrenaturais da fonte. Logo seus olhos virarão cifrões e ele perceberá que dá pra ganhar um bom dinheiro com aquilo.

Mas tem muito mais coisa essa semana em ‘O Sétimo Guardião’, tem até a prisão de Luz (Marina Ruy Barbosa)! Confira isso no nosso resumão da semana.

Segunda-feira, 10 de dezembro – Luz é presa

Valentina usa sua rede de informações para tentar prender Luz. Gabriel (Bruno Gagliasso) e Sóstenes (Marcos Caruso) conversam sobre o papo com Valentina. Marilda (Letícia Spiller) começa a agir de jeito estranho. Machado (Milhem Cortaz) fica meio assim diante da acusação de Valentina. Sampaio (Marcello Novaes) conta a respeito da calcinha que Machado roubou de Louise (Fernanda Freitas). Luz é presa pelo delegado e seu namorado vai atrás de Valentina.

Terça-feira, 11 de dezembro – Gabriel passa mal

Gabriel ameaça a própria mãe por causa da prisão de Luz. Júnior (José Loreto) revê o tal homem misterioso que o atacou. Por causa da situação atual da ruivinha, Júnior e Gabriel fazem as pazes e partem para Greenville.

Porém, ao tentar sair da cidade de Serro Azul, Gabriel começa a passar mal. Valentina tenta subornar o delegado Machado dando lingeries para ele.

Quarta-feira, 12 de dezembro – Mais alguém descobre sobre a fonte

Gabriel consegue, enfim, chegar a Greenville. Olavo tenta bancar o superior para cima de Valentina. Luz é solta da cadeia enquanto Gabriel é levado para o hospital. A cidade fica em festa com a liberdade de Luz.

Do nada, Lourdes (Bruna Linzmeyer) beija Olavo. Marcos Paulo (Nany People) descobre o segredo da fonte através de Valentina.

Quinta-feira, 13 de dezembro – Laura declara guerra

Eurico (Dan Stulbach) realiza uma reunião com os guardiães. Mirtes (Elizabeth Savalla) tenta fechar a casa de pecados de Ondina (Ana Beatriz Nogueira). Luz e Gabriel aproveitam os momentos a sós para… bem…

Os guardiães conversam sobre a proposta de contar tudo para Gabriel. Valentina vai até a fonte mágica, e é vista por Robério (Heitor Martinez). Laura (Yanna Lavigne) declara guerra contra sua adversária Luz.

Sexta-feira, 14 de dezembro – Olavo descobre a fonte

Após ser vista, Valentina tenta negociar com Robério. Gabriel recebe um presente que sua mãe mandou para Luz. Júnior decide investigar quem é o misterioso homem encapuzado. Olavo espera por Valentina na porta do lavabo, e acaba descobrindo a passagem secreta da fonte. A vilã dá de cara com o empresário, o ataca e ele cai na fonte.

Sábado, 15 de dezembro – Mirtes passa mal

Laura se declara para Gabriel. Olavo percebe que aquela fonte pode render muito dinheiro para ele.

Gabriel e Sampaio ficam cara a cara. Mirtes é expulsa da pousada por Ondina, e a beata logo depois passa mal. Marilda sugere que o filho mude suas atitudes para conquistar Luz. Valentina recebe um presentinho de Luz.