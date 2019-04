‘Órfãos da Terra’: Aziz assassina Soraia na frente da filha

E a gente pensando que ‘Órfãos da Terra‘ seria mais uma história melosa de romance às seis da tarde, não é mesmo? Os próximos capítulos da novela prometem muito drama, uma morte a sangue frio e a despedida de uma pessoa importante para a trama.

Soraia (Letícia Sabatella) é casada com o poderoso sheik Aziz (Herson Capri), mas não o ama. Seu sentimento verdadeiro é por Hussein (Bruno Cabrerizo), funcionário de seu marido. O amor entre os dois fica muito intenso, então o casal decidirá fugir para viver essa relação.

Infelizmente, Aziz encontrará Soraia com o amante e dará um tiro na esposa. O pior? Dalila (Alice Wegmann) verá a morte da mãe! Revoltado, Aziz vai inclusive impedir que façam um enterro decente para a falecida! Para saber as próximas revelações da novela das seis, confira nosso resumão!

Segunda-feira, 22 de abril – Jamil salva Laila

Com sua amada Laila (Julia Dalavia) feita de refém, Jamil (Renato Góes) clama piedade para Youssef (Allan Sousa Lima). O padre explica ao sequestrador que Laila está grávida. Bruno (Rodrigo Simas) convence os familiares de Laila a procurarem a polícia em vez de resolver sozinhos como numa novela.

–

A polícia aparece e cerca o cativeiro. Jamil, como todo bom protagonista de novela, consegue distrair o sequestrador e fugir com Laila. Sem sua principal refém, Youssef ameaça o padre mesmo que é quem sobrou ali.

Terça-feira, 23 de abril – Dalila descobre destino terrível.

Mesmo tendo sido salva por Jamil, Laila continua com pé atrás, achando que ele ainda trabalha para Aziz. Hussein aceita que é apaixonado por Soraia. Ao saber que terá de se casar com Youssef por ordem de seu pai, Dalila entra em desespero.

–

Laila dá um perdido em Jamil. O padre é jogado na estrada, e salvo por Almeidinha (Danton Mello). Laila continua fugindo de Youssef, e logo depois Jamil pede mais uma chance para sua amada.

Quarta-feira, 24 de abril – Jamil reconquista Laila

Bruno continua acreditando que Jamil está envolvido no sequestro de Laila. O padre conta que o centro de refugiados está em crise. Zuleika (Emanuelle Araújo) e Almeidinha fazem um perfil numa rede social e conversam, sem um saber que está falando com o outro.

Youssef se disfarça para pegar Almeidinha desprevenido. Após ouvir todas as desculpas devidas, Laila perdoa Jamil e se reconcilia com ele.

Quinta-feira, 25 de abril – Jamil pede Laila em casamento

Bruno explica para Valéria (Bia Arantes) que não a ama mais. Aziz surta e decide que trará Laila de volta nem que seja na marra.

Jamil pede Laila em casamento, mas logo depois Jamil é detido por Almeidinha. Bruno descobre que Laila voltou para casa. Soraia e Hussein têm momentos de amor juntos. Como manda a tradição, Jamil pede permissão aos pais de Laila para se casar com ela.

Sexta-feira, 26 de abril – Aziz encontra sua mulher com Hussein

Mesmo com toda essa confusão recente, os pais de Laila concedem a mão da filha. Aziz imagina que Soraia, sua mulher, fugiu com Hussein. Para se esquecer de Laila, Bruno dá uma ligadinha para sua recente ex. Rapazes…. não façam isso!

Dalila tenta proteger sua mãe. Zuleika e Almeidinha marcam um encontro e descobrem quem são ao vivo. Aziz flagra Soraia com Hussein e a coisa está feia para os dois agora.

Sábado, 27 de abril – Soraia é assassinada

Dalila consegue impedir que seu pai atire tanto em Soraia quanto em Hussein, que conseguem fugir do sheik. Infelizmente, logo depois, Aziz consegue dar um tiro no casal. Rania (Eliane Giardini) tem um pesadelo com sua filha que foi tirada de seus braços lá na Síria. Enfurecida, Dalila culpa Aziz pela morte de sua mãe. Laila e Jamil preparam festa de casamento no centro. Youssef conta a Aziz que Laila está grávida de Jamil. FERROU!