‘Órfãos da Terra’ clama por um mundo sem conflitos em capítulo final

Após um penúltimo capítulo empolgante, com Dalila (Alice Wegmann) invadindo o casamento de Camila (Anaju Dorigon) para fazer Laila (Julia Dalavia) de refém… de novo… a novela ‘Órfãos da Terra‘ chegou ao seu último capítulo nessa sexta-feira (27). Se você perdeu o capítulo e não conseguiu saber dos principais desfechos, a gente conta tudo.

O principal medo do público era a respeito do estado de saúde de Camila. Após tomar um tiro nas costas em seu próprio casamento, a filha de Miguel (Paulo Betti) foi levada ao hospital em estado grave. Por sorte, a operação foi um sucesso e ela ficou fora do perigo. Após alguns saltos temporais no mesmo capítulo, já vimos as duas juntas de novo e viajando o mundo como celebração do amor.

Quem sofreu mesmo com todo o sequestro e tiroteio foi Rania (Eliane Giardini): não só ela viu sua filha tomar um tiro como soube por Almeidinha (Danton Mello) sobre a morte de Dalila no capítulo anterior. Ao procurar por Soraia, a matriarca ainda encontrou um pingente de Dalila que a vilã deixou de presente para a filha. Triste, né?

Um casal muito querido pelo público foi Fauze (Kaysar Dadour) e Santinha, e eles também tiveram um final feliz: os dois se casaram em uma cerimônia na prisão. Ao final, Santinha diz que vai esperar pelo marido do lado de fora para que tenham uma vida honesta. Ainda na onda dos personagens secundários se casando, Faruq (Eduardo Mossri) e Muna (Lola Fanucci) também juntaram as escovas de dentes em uma cerimônia tipicamente árabe.

O triângulo amoroso envolvendo os pais da protagonista e o Padre do Instituto chegou ao fim também: Missade (Ana Cecília Costa) escolheu viajar com Elias (Marco Ricca) para a síria, selando a nova relação entre eles. Mas, claro, rolou uma despedida com o Padre, Missade confessou seu amor e ainda deu um beijão nele.

E assim encerrou a novela ‘Órfãos da Terra’, sem nenhum grande conflito ou nenhum sequestro novo. Ao final, todo o elenco foi reunido em um desfile, todo com imigrantes, e todos apreciaram um emocionante texto de Laila sobre a questão dos imigrantes no mundo. Em uma gravação ao canal do YouTube sobre refugiados, a protagonista lembrou sobre quantas nacionalidades formaram o Brasil e encerrou desejando que ninguém fosse mais órfão, e que todos fossem enfim filhos da terra como deveriam ser.