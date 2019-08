Órfãos da Terra: Laila vira digital influencer após ser salva de sequestro

Enquanto a Josiane (Agatha Moreira) de ‘A Dona do Pedaço‘ precisa até comprar seguidores para ter uma carreira de digital influencer, em ‘Órfãos da Terra‘ a protagonista Laila (Julia Dalavia) conseguirá isso de uma forma bem mais inusitada.

Após se salvar do sequestro, Laila participará do lançamento do canal do Instituto Boas Vindas. Agora como digital influencer, ela compartilhará sua experiência e ajudará pessoas que passam por situações parecidas. Será o começo de uma nova carreira para a refugiada?

Mas não pense que só isso vai acontecer em ‘Órfãos da Terra’, porque Dalila (Alice Wegmann) também será desmascarada. Quer saber como? Confira nosso resumão!

Segunda-feira, 12 de agosto – Dalila quer se vingar de Almeidinha

Laila é resgatada por Jamil (Renato Góes) e todo mundo comemora. Após os festejos, Laila lança um canal na internet para o Instituto Boas Vindas. Rania (Eliane Giardini) continua preocupada com Dalila, que por sua vez planeja se vingar de Almeidinha (Danton Mello).

Rania comenta sua sensação de que o filho de Dalila não é de Jamil. Gabriel avisa Dalila que tem um flagrante para Almeidinha.

Terça-feira, 13 de agosto – Almeidinha é preso

Helena (Carol Castro) aparece no passeio, irritando Missade (Ana Cecília Costa). Uma denúncia é feita contra Almeidinha. Elias (Marco Ricca) discute com Helena na frente de todo mundo, e Missade é quem dá uma bronca nele. Hussein (Bruno Cabrerizo) começa a se aproximar de Helena. Cibele (Guilhermina Libanio) sente a presença de Davi (Vitor Thiré), mesmo aqui não sendo aquela outra novela.

Almeidinha é preso por causa de drogas plantadas.

Quarta-feira, 14 de agosto – Os protagonistas desconfiam da mentira de Dalila

Ao ver que foi vítima de uma armação, Almeidinha acusa a vilã da novela (quem mais poderia ser?). Cibele revela para Rania essas suas sensações com Davi. Todo mundo fica do lado de Almeidinha, e Jamil promete que Dalila pagará por seus crimes.

Fauze (Kaysar Dadour) questiona Dalila sobre a prisão de Almeidinha. Rania, Laila e Jamil chegam à certeza de que Dalila mente sobre quem é o pai do bebê.

Quinta-feira, 15 de agosto – Laila procura pela clínica do exame de DNA

Laila e Jamil pensam em uma forma de provar que Dalila está grávida de outro homem. Jamil vai atrás de Evandro (Alexandre Moreno) com o intuito de libertar Almeidinha. Zuleika (Emanuelle Araújo) fica preocupada quando Almeidinha é transferido para uma prisão.

Laila procura o laboratório em que Dalila fez o exame de DNA. Enquanto isso, Jamil e Hussein procuram por Calpúrnia. Os mocinhos estão achando que vão conseguir superar a inteligência de Dalila…

Sexta-feira, 16 de agosto – Stalker profissional ajuda Jamil

Jamil e Hussein percebem que no apartamento de Calpúrnia dá pra ver a casa de Almeidinha. Valéria (Bia Arantes) descobre a senha de Norberto (Guilherme Fontes). Laila percebe que o biomédico do exame de DNA ficou nervoso ao ser abordado. Hussein e Jamil descobrem anotações da rotina e vida íntima dos vizinhos de Calpúrnia, e ela mostra a foto dos homens que armaram contra Almeidinha. Jamil apresenta essas provas para Evandro.

Sábado, 17 de agosto – Laila descobre falcatrua no DNA

Jamil, Hussein e Calpúrnia precisam explicar como conseguiram as provas. O biomédico pede ajuda de Gabriel, que o aconselha a sumir. Laila coloca o biomédico contra a parede e ele confessa ter adulterado o exame de DNA. Isso que dá não pedir ajuda para o Ratinho nessas horas…

Evandro promete libertar Almeidinha com as novas provas. Cálpúrnia é apresentada à família de Jamil. Gabriel fica sabendo da possível soltura de Almeidinha. Jamil e Laila questionam Dalila sobre as últimas descobertas.