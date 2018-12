Os 9 melhores momentos das novelas em 2018

A gente já falou em outra matéria como o ano de 2018 foi repleto de decepções no quesito novelas, mas isso não quer dizer que elas foram 100% porcarias. Mesmo as novelas tão-divertidas-assim proporcionaram cenas maravilhosas, e é disso que vamos lembrar agora.

#01. Cenas musicais de ‘Orgulho e Paixão’

A novela das seis foi ignorada pelo Melhores do Ano do Faustão, mas isso não quer dizer que a novela foi ruim. Muito pelo contrário, ‘Orgulho e Paixão‘ foi uma das tramas mais delicinhas que acompanhamos esse ano, inclusive como não morrer de amores pelos momentos musicais? Em alguns trechos da novela, os personagens revisitavam clássicos das óperas em cenas muito divertidas.

–

#02. O final de Catarina em ‘Deus Salve o Rei’

Criticada durante toda a novela por sua atuação meio robótica, Bruna Marquezine fechou ‘Deus Salve o Rei‘ com chave de ouro. Em uma conversa final com a sonsa da Amália (Marina Ruy Barbosa), minutos antes de ser condenada à morte, a vilã da novela afirmou que não sentia culpa nenhuma de tudo o que tinha feito. Marquezine estava fenomenal nessa novela, e calou a boca de todos os haters só com essa cena.

–

#03. O tribunal final de ‘O Outro Lado do Paraíso’

Walcyr Carrasco, o autor de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, apostou em capítulos inteiros só com cenas de tribunais para fechar sua novela. O resultado foi muito mais emocionante do que essas novelas aí que apenas sequestram a mocinha no capítulo final. Clara (Bianca Bin) precisou impedir Sophia (Marieta Severo) de vencer na Justiça com a ajuda de seu advogado interpretado por Paulo Betti, e para isso contou com a ajuda de pessoas aparecendo do nada para depor contra a megera. Foi sensacional.

–

#04. O destino de Laureta em ‘Segundo Sol’

Laureta (Adriana Esteves) passou a novela inteira aprontando até onde não dava mais, e teve um final digno do nosso Brasil: ficou presa durante um tempo, conseguiu um habeas corpus, disse para a imprensa que todas as acusações contra ela eram fake news e, por fim, anunciou uma candidatura a deputada federal. “Deputada Federal, 6969 – Laureta no poder, garantia de prazer”, propagandeou a vilã antes de se despedir da novela.

–

#05. Dom Sabino descobrindo a modernidade em ‘O Tempo Não Para’

Uma das propostas de humor no começo de ‘O Tempo Não Para‘ era mostrar o choque de cultura (não o dos motoristas) de uma pessoa do século retrasado dando de cara com o ano 2018. Dom Sabino (Edson Celulari) protagonizou a maioria das cenas mais divertidas, como quando encontrou o álbum de fotos de Carmen (Christiane Torloni) e ficou bem encabulado ao ver uma mulher tão à vontade.

–

#06. A abertura de ‘Espelho da Vida’

A gente já falou o quanto ‘Espelho da Vida‘ é uma decepção como novela, mas a trama de Elizabeth Jhin tem um ponto muito positivo: a abertura é lindíssima, a música casou perfeitamente com as cenas. Dá um calorzinho no coração assistir a ela.

#07. Rosa sendo escorraçada pelo pai em ‘Segundo Sol’

Outro grande momento de ‘Segundo Sol’ foi protagonizado por Rosa (Letícia Colin) no capítulo em que seu pai, Agenor (Roberto Bonfim) descobriu que a filha era garota de programa. Ela foi expulsa de casa somente com a roupa do corpo, humilhada na frente de todos os vizinhos, uma cena muito tensa na qual Letícia Colin mandou muito bem. Uma das grandes atrizes da nova geração. Foi uma cena tão boa quando…

–

#08. A vingança de Rosa com o pai em ‘Segundo Sol’

…a vingança de Rosa! Já rica com o dinheiro da cafetinagem, ela retorna ao restaurante que o pai trabalha como garçom e o humilha. Vingança nunca é algo muito legal na vida real, mas na novela é uma válvula de escape deliciosa, sem contar que os dois atores estavam fenomenais em cena.

–

#09. O beijo do casal Lutávio

Claro que não íamos nos esquecer do beijo do casal Luccino (Juliano Laham) e Otávio (Pedro Henrique Muller). O casal ganhou o coração do público e foi uma grande surpresa ver um beijo homoafetivo sendo exibido em uma novela de época das seis. Foi um romance que foi difícil não torcer.