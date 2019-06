Os donos do pedaço: os bonitões da novela das nove

View this post on Instagram

Meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi em minha cidade natal, Manaus, ainda jovem, na academia Monteiro, com os irmãos Binho, Guto, Yano e Lucinho. Só tenho a agradece-los pelos ensinamentos, carinho, determinação e atenção que tiveram comigo e com todos os seus alunos. Tive o prazer de treinar diariamente com muitos campeões! Quando mudei de Manaus fiquei 14 anos sem pisar no tatame. Durante esse tempo foquei em outras atividades e priorizei o boxe, esporte de luta, também apaixonante! Acontece que 6 anos atrás voltei a ter contato com o jiu-jitsu e gradualmente fui intensificando os treinos. E como se não bastasse, o destino fez com que encontrasse a mulher da minha vida, @kyragracie , que, além de me presentear com duas filhas lindas, fez com que o jui-jitsu voltasse ao meu quotidiano, só que dessa vez de forma irreversível! Isso fez com que criássemos um projeto juntos. A Gracie Kore. Daí então não tinha mais desculpa e voltar aos treinos foi imediato. Portanto, ontem foi um dia especial! A família @graciekore estava em confraternização. Comemorando o primeiro ano da academia e graduando os alunos. Todos puderam se apresentar e mostrar a evolução das suas técnicas. Professores, alunos e amigos estavam presentes. Tive o privilégio de ser graduado com a faixa marrom (agora aguenta, véio! 😂) pela minha mulher ❤️, na presença do mestre @ralphgracie (uma honra), de muitos parceiros de treino e amigos! Foi emocionante! Ahh, minha princesa Ayra também foi graduada com a faixa cinza! 👏👏👏❤️ e a mais nova, Kyara, fez sua primeira apresentação como faixa branca. Ela tem apenas 2 anos! 👏👏👏❤️ Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, parabenizar os que foram graduados e também os que subiram ao palco para exibir suas habilidades. Foi lindo de ver! Nunca é tarde para começar! Muito menos para recomeçar! Agora é rumo à faixa preta! Oss!!!! —————————————— Meu muito obrigado aos nossos apoiadores e parceiros: @dolarturismo @canalcombate @alfaparfmilanobrasil @1toucheventos @purificadoreseuropa_oficial @nespresso @telecallbr @htcontrol @onemaisperformance Vídeo: @tauansloboda 🥋🥋🥋🥋🥋🥋🥋 #jiujitsu #jiujitsulifestyle #família #defesapessoal