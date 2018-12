Os melhores vilões de novela de 2018

Uma novela sem maldades é algo muito tedioso de se acompanhar, por isso gostamos muito quando os autores de folhetim colocam pessoas malvadíssimas para impedir os mocinhos de viverem felizes para sempre. Nesse ano de 2018 não tivemos tantas boas novelas assim, mas na categoria vilania foi bem bom até. Relembramos cinco vilões incríveis que estiveram soltos por aí.

Laureta (Adriana Esteves), de ‘Segundo Sol’

Seguramente a vilã mais interessante do ano. Laureta era uma cafetina que queria, por algum motivo, acabar com a família de Beto Falcão (Emilio Dantas). Só no fim da trama fomos descobrir que sua mãe ficou louca porque seu pai se relacionou com a matriarca dos Falcão, não que isso justifique a série de maldades cometidas nessa novela. Porém, o melhor foi o final da personagem, pois Laureta se safou da prisão alegando fake news e ainda se candidatou a deputada federal para já descolar um foro privilegiado.

Catarina (Bruna Marquezine), de ‘Deus Salve o Rei’

Criticada por sua interpretação meio robótica, Bruna Marquezine foi se encontrando com o passar de ‘Deus Salve o Rei‘ e ofereceu uma vilã de qualidade. Ok, ela tinha sempre ideias muito parecidas para acabar com a sopeira Amália (Marina Ruy Barbosa), porém Catarina se segurou na maldade até o fim e foi condenada à morte no fim da novela. Acha que ela se arrependeu? Que nada, se fosse por ela, sairia fazendo tudo isso de novo mesmo. Nada como uma boa e velha vilã assim, né?

Lady Margareth (Natália do Vale), de ‘Orgulho e Paixão’

Inserida na trama de ‘Orgulho e Paixão‘ às pressas para ocupar o espaço de Tarcísio Meira, a personagem de Natália do Vale se revelou uma tia psicótica de Darcy (Thiago Lacerda). Para quem gosta de uma vilã doida, Lady Margareth deu todos os motivos para divertir o público: fingiu demência, criava planos maquiavélicos dignos de madrasta de filme da Disney e ainda foi responsável por juntar todos os vilões da novela em um único ataque contra os mocinhos. Divertidíssima… embora meio louca.

Fernão (Jayme Matarazzo), de ‘Tempo de Amar’

Em uma novela com pouca vilania (até porque os maiores problemas da protagonista eram causados pela falta de inteligência da mesma), Fernão se destacou ao dar um golpe do baú em uma mulher rica e ainda sempre rodear Maria Vitória. Como todo vilão de novela, teve seus rompantes meio doidos, como quando entrou de cavalo e tudo numa cozinha para estragar os docinhos feitos para a festa de Maria Vitória (Vitória Strada). Vai entender.

Otávio (Alexandre Borges), de ‘Deus Salve o Rei’

Outro vilão que foi criado de última hora, Otávio tinha como função destruir o reino de Montemor e causar a guerra na região da Cália. Infelizmente nada disso deu certo e ele foi descoberto pelo intrépido Afonso (Rômulo Estrela), mas pelo menos serviu para colocar cenas de ação maravilhosas em ‘Deus Salve o Rei’.