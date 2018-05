Os memes do último capítulo de ‘O Outro Lado do Paraíso’

Na noite dessa sexta-feira (11) rolou o último capítulo de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, um dos maiores sucessos de audiência dos últimos anos. Como era de se esperar de um fenômeno desses, a última exibição da novela foi um sucesso também nas redes sociais. Nós reunimos o que de melhor apareceu nas redes, entre comentários, imagens e reações dos momentos finais da saga de Clara (Bianca Bin).

Walcyr Carrasco apareceu no esquenta do último capítulo, mandando uma mensagem pra gente que acompanhou assiduamente essa novela:

Preparados para fortes emoções?

Para quem vocês torcem? Nosso encontro é logo mais, no último capítulo de #OOutroLadoDoParaiso . Espero vocês aqui! pic.twitter.com/ORWcYBrb1a — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) May 11, 2018

A maior revelação do começo do capítulo foi descobrir que a Grande Mãe do Quilombo (Zezé Motta) se chama Otacília Formiga.

Só agora descobrimos que a Mãe do Quilombo se chama Otacília Formiga. #OOutroLadoDoParaíso — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 12, 2018

As propriedades regenerativas de Mariano (Juliano Cazarré) também foram destaque do último capítulo:

Garimpeiro do Jalapão and Wolverine #OOutroLadoDoParaiso — Mordomo Eugenio, ASC (@mordomoeugenio) May 12, 2018

O julgamento de Sophia (Marieta Severo) estava melhor que muita série americana:

E estamos apaixonados pelos GIFs de Sophia com derrame:

É como dizem, né?

Ou você | Ou vive o

morre como | suficiente para

um herói | ser o vilão#OOutroLadoDoParaisoFinal pic.twitter.com/Ybx2hUb9Vf — Taissa Who? (@taissaamaral_) May 12, 2018

O Brasil vibrou quando Sophia foi condenada a ficar no hospital psiquiátrico:

E ficou muito WTF quando Deadpool (herói da Marvel) em pessoa apareceu no comercial da novela repetindo o bordão de Clara:

Até o Deadpool está ligado no final da novela, ai eu não aguento!#Deadpool2 #OOutroLadoDoParaisoFinal pic.twitter.com/BtmFOJv6wE — Gislaine Lima (@gmlima) May 12, 2018

Quem também deu as caras no último capítulo foi Gleici, a vencedora do ‘BBB18‘:

NÃO SEI SE VCS SABEM MAS A GLEICI AGORA É DONA DA GLOBO #OOutroLadoDoParaisoFinal — cleytu (@cleytu) May 12, 2018

Rolou uma cena de sexo entre Clara e Patrick (Thiago Fragoso). A Globo vendeu como algo elegante, mas o pessoal do Twitter enxergou mais animadamente:

https://twitter.com/RedeGlobo/status/995111113611079680

PUTARIA NO FINAL DA NOVELA, ERA ISSO QUE NOIS QUERIA LINDOS#OOutroLadoDoParaisoFinal — gab (@fmzgab) May 12, 2018

A morte de Caetana (Laura Cardoso) pegou a gente no choro. E aí rolou o espírito de dona Caetana dançando Pabllo Vittar durante o velório e voltamos a cair de amores:

Pabllo Vittar é tão maravilhosa que faz até defunto levantar pra dançar #OOutroLadoDoParaiso pic.twitter.com/lzv66AMrYI — Gabriel Perline (@GabPerline) May 12, 2018

As pessoas também ficaram incomodadas com Gael (Sergio Guizé) salvando uma mulher de assédio após meses de agressões e violências contra Clara:

Até Mercedes (Fernanda Montenegro) e Josafá (Lima Duarte) curtindo momentos íntimos virou motivo de piada nas redes sociais:

Vai ter até ereção do Josafá como milagre do último capítulo #OOutroLadoDoParaiso — Mordomo Eugenio, ASC (@mordomoeugenio) May 12, 2018

Mercedes passou o manto de mediunidade para sua neta, e o motivo a gente sabe qual é:

Mercedes deixou a Cleo no seu lugar porque ela terá outra preocupação agora!!!! #OOutroLadodoParaísoFinal #OOutroLadodoParaíso pic.twitter.com/5QBF3pKEom — Sérgio Santos (@ZAMENZA) May 12, 2018

Mas, no fim da novela, o que queríamos aconteceu: Clara e Patrick ficaram juntos:

E que venha ‘Segundo Sol‘!