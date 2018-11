Os spoilers de ‘Segundo Sol’ que sabemos até agora

Para que as surpresas finais de ‘Segundo Sol‘ não fossem reveladas ao público, a Globo tomou uma atitude inusitada: ao contrário do que sempre acontecia, o texto com o resumo da última semana de novela não foi publicado no site oficial da trama, e muito menos o texto foi enviado para jornalistas.

A intenção era o público descobrir apenas com a exibição dos capítulos, mas isso serviu apenas para toda a imprensa bancar o CSI e sair cavucando os spoilers de ‘Segundo Sol‘ em outras fontes. Nessa matéria reunimos os principais desfechos previstos para essa reta final da novela das nove, e tem muita coisa aí que vai surpreender.

O final de Karola

–

A personagem de Deborah Secco parecia apenas uma assistente de vilã, mas foi crescendo na novela e agora consegue ter tanto destaque quanto uma Laureta (Adriana Esteves). Seu final, inclusive, servirá como redenção para a personagem encrenqueira.

Laureta tentará assassinar Valentim (Danilo Mesquita) nos últimos capítulos, mas Karola vai defender seu filho de criação se jogando na frente da bala. O garoto se salvará, Karola morrerá e, por causa desse assassinato, Laureta será presa.

Laureta punida, Remy nem tanto

Nem vai achando que Laureta ficará na cadeia como uma pessoa influente. A cafetina de luxo vai ficar louca durante o cárcere, parecido com o que rolou com sua mãe Dulce (Renata Sorrah). E esse será o fim da vilã.

Mas e Remy (Vladimir Brichta)? O ex-irmão de Beto Falcão (Emilio Dantas) e vigarista profissional assumirá os negócios de Laureta e será o cafetão de luxo de Salvador. Alguém tinha que se dar bem, não é?

–

Castigo para o machista

A gente passou raiva com Agenor (Roberto Bonfim), principalmente pela forma que ele tratava Nice (Kelzy Ecard). No fim da novela, o machista vai comer o pão que o diabo amassou: além de Nice conseguir sucesso profissional e um marido novo, Agenor terá um problema de saúde e ficará cego. O embuste só não ficará desalentado porque a própria Nice vai pagar o tratamento do ex com o dinheiro de seu trabalho.

O final de Rosa

Como já falamos aqui, Rosa (Letícia Colin) terminará a novela ao lado de Valentim, e ficará grávida novamente (dessa vez do rapaz). Ícaro (Chay Suede) não deve terminar a novela sozinho, porque o autor vai inventar uma personagem nova para ser namoradinha do revoltado. E assim todos ficam felizes para sempre.

–

Sem trisal

Os spoilers finais de ‘Segundo Sol’ ainda mostram que o trisal bissexual não vai se concretizar. Após várias reviravoltas (e muitas reclamações do público), Maura (Nanda Costa) vai terminar a trama com Selma (Carol Fazú) enquanto Ionan (Armando Babaioff) recuperará seu relacionamento com Doralice (Roberta Rodrigues). Ou seja, teremos um casal LGBT junto no final da novela!

Para saber mais finais, aí só conferindo a novela mesmo. O último capítulo de ‘Segundo Sol’ será exibido no dia 9 de novembro, na próxima sexta-feira.