Paloma dá uma fugidinha com Alberto em ‘Bom Sucesso’

Por saber viver a vida com alegria, Paloma (Grazi Massafera) foi contratada por Alberto (Antonio Fagundes) para ser sua “acompanhante” pelos seus últimos meses de vida em ‘Bom Sucesso‘. Ou seja, ela o acompanhará como uma amiga para ensinar o lado bom da vida, e não o que você estava pensando!

Nos capítulos previstos para irem ao ar na próxima semana, Paloma terá uma ideia bem inusitada para animar Alberto. Na surdina, a acompanhante levará o dono da Prado Monteiro na quadra de samba da Unidos do Bom Sucesso, para ele conhecer a alegria de um bom sambão. Ela só não esperava encontrar por lá Marcos (Rômulo Estrela) e sua “namoradinha” Silvana Nolasco (Ingrid Guimarães).

Essa semana de ‘Bom Sucesso’ está cheia de treta, alegria e uns casinhos novos aparecendo. Confira o resumão da novela:

Segunda-feira, 12 de agosto – Silvana mente sobre Marcos

Marcos pede para conversar com Paloma e ela descobre que ele morará na mansão de Alberto. Silvana é expulsa da casa. Vicente (Gabriel Contente) tenta convencer Ramon (David Junior) a deixar Gabriela (Giovana Rodriguez) treinar no time do pessoal. Marcos promete que a editora fará o livro de Silvana. A celebridade dá um truque e finge para todo mundo que Marcos a pediu em casamento. Muito rainha!

–

Terça-feira, 13 de agosto – Paloma dobra Alberto

Silvana explica que o tal casamento fará bem para a imagem da editora. Ramon permite Gabriela treinar no time. Paloma pede para ler a entrevista com Silvana que Alberto mandou jogar fora. Nana (Fabíula Nascimento) fica enciumada com sua filha bem próxima de Paloma. A protagonista usa seu jeitinho para convencer Alberto a publicar o livro de Silvana, e ele topa se usarem um selo mais comercial a um preço mais baratinho. Quanto mais barato?

–

Diogo (Armando Babaioff) fica bravo com Gisele (Sheron Menezzes) ao saber que ela armou para Nana flagrar os dois juntos. Ramon não gosta de ver Paloma no carro de Marcos.

Quarta-feira, 14 de agosto – Paloma dá uma fugidinha com Alberto

Paloma explica a Ramon que eles só continuarão juntos se ele confiar nela. Diogo pede a Nana um filho. Paloma chama Alberto para conhecer a Unidos do Bom Sucesso. Marcos pensa em formas de escapar do casamento com Silvana. Marcos vê Paloma e Alberto na quadra da escola de samba e acha muito estranho. Silvana é anunciada como a nova rainha de bateria, para o ódio da comunidade. Tadinha, foi tombada.

–

Quinta-feira, 15 de agosto – Marcos e Ramon se estranham

Nana se preocupa ao descobrir que Alberto saiu com Paloma. Paloma chama a atenção da escola de samba ao sambar ao lado de Alberto, na cadeira de rodas. Ramon, como era de se imaginar, fica enciumado com tudo.

–

Marcos e Ramon quase brigam feio. Diogo tenta fazer Nana interditar Alberto. Ramon aparece e pede para conversar com Marcos e Alberto.

Sexta-feira, 16 de agosto – Ramon descobre caso de Paloma com Marcos

Se você achava que ia rolar um barraco entre Ramon e os ricos, se enganou. O noivo de Paloma pede desculpas a Alberto e Marcos, e todo mundo se acerta. Os novos exames de Alberto dizem que a doença está estável.

–

Como está tudo bem, Alberto topa ir na feijoada do Cacique de Ramos. Nana fofoca para Ramon sobre o caso de Paloma e Marcos. Ramon percebe que Francisca (Gabriela Moreyra) está no meio de bandidos e a defende.

Sábado, 17 de agosto – Paloma visita a Prado Monteiro

Ramon cuida de Francisca e ela se apaixona pelo bonitão. Antônio (Anderson Müller) conta a Paloma que viu Ramon com uma outra mulher. O casal discute e Ramon conta que sabe sobre o rolo de Paloma e Marcos. Alberto se surpreende quando Paloma demonstra interesse em conhecer a editora Prado Monteiro, e os dois visitam a empresa.

–

Silvana invade a sala da diretoria e encontra os dois amigos lá.