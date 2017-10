Pedofilia será abordada na trama de “O Outro Lado do Paraíso”

Desde os primeiros capítulos, “O Outro Lado do Paraíso” já mostrou que veio para colocar o dedo na ferida. Logo após o casamento, a protagonista Clara (Bianca Bin) foi estuprada pelo marido Gael (Sergio Guizé). Dias depois, ela foi espancada dentro de casa e até teve que ser levada ao hospital.

Mas Clara não será a única vítima de violência doméstica e sexual nessa trama. Ao longo da novela, o público saberá que a menina Laura (interpretada por Luísa Bastos na primeira fase) é abusada pelo padrasto Vinícius (Flavio Tolezani) – o delegado corrupto de Palmas.

Atualmente, já dá para ver que a menina não gosta do padrasto, mesmo tendo sido criada por ele como filha. Também fica claro que Laura é uma criança introspectiva e que, segundo a mãe, não dá trabalho. Mais para frente, será revelado que a menina sofreu abusos. A Rede Globo ainda não entrega detalhes, mas a assessoria de imprensa já confirmou que a pedofilia será abordada nesse núcleo da novela.

Segundo informações de Daniel Castro, do UOL, a primeira fase do folhetim apenas dará pistas sobre a violência sofrida pela menina, mas isso só vai ficar claro na segunda fase – quando Laura é interpretada por Bella Piero. Por meio de cenas de flashback, o público vai compreender o que se passou com ela.