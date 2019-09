Pobre, Josiane pede dinheiro emprestado à Ellen em ‘A Dona do Pedaço’

A gente até cansou do tanto que maldade cometida por Josiane (Agatha Moreira) contra sua mãe, mas agora em ‘A Dona do Pedaço‘ vamos ver esse projeto de digital influencer sofrendo um pouco.

Nos próximos capítulos da novela, Josiane vai aplicar todo o seu dinheiro com a ajuda de um homem chamado Bill. Ela só não sabe que está sendo enganada, e que esse homem é um falsário chamado por Agno (Malvino Salvador) para arrancar o dinheiro da influencer. Josiane ficará totalmente sem dinheiro, e vai chegar no ponto de pedir dinheiro emprestado para Ellen (Rosane Gofman), a governanta! Após tanta desgraça, só restará uma alternativa: vender a mansão caríssima a preço de banana.

Confira nosso resumão de ‘A Dona do Pedaço’ para saber o que vai rolar na novela das nove:

Segunda-feira, 9 de setembro – Josiane é enganada por investidor

Maria da Paz (Juliana Paes) pede para Amadeu (Marcos Palmeira) lhe ajudar a usar o nome Maria da Paz na nova confeitaria. Josiane por Bill. Camilo (Lee Taylor) descobre que precisa falar com Amadeu para descobrir a rivalidade das famílias. Agno não consegue tirar Leandro (Guilherme Leicam) da cabeça, até sonho tem com o menino.

Antero (Ary Fontoura) começa a recuperar a memória. Téo (Rainer Cadete) ajuda Régis (Reynaldo Gianecchini) a se tornar um homem melhor. Camilo descobre o passado de Chiclete (Sergio Guizé). Josiane aceita investir seu dinheiro com Bill.

Terça-feira, 10 de setembro – Fabiana chantageia Josiane

Kim (Monica Iozzi) dá o fora em Márcio (Anderson di Rizzi) para ficar com Paixão (Duda Nagle). Maria da Paz agradece Téo por incentivar em seu plano para transformar Josiane. Régis procura sua ex-namorada pois quer fazer um exame de DNA no filho.

Silvia (Lucy Ramos) começa a fazer sucesso na internet. Camilo conta o passado de Chiclete para Vivi (Paolla Oliveira). Fabiana (Nathália Dill) chantageia Josiane mais uma vez.

Quarta-feira, 11 de setembro – Régis se esforça para mudar

Josiane dá o dinheiro exigido por Fabiana. Vivi ameaça processar seu ex-noivo, e Chiclete diz que eles precisam se livrar de Camilo. Agno convida Leandro pra sair.

Régis procura Maria da Paz e conta que vai reconhecer a paternidade do filho, se for realmente dele. Téo pergunta sobre Fabiana para Josiane. Já imaginamos ela fingindo normalidade:

Quinta-feira, 12 de setembro – Josiane descobre ter sido vítima de um mal investimento

Maria da Paz fica encantada com o esforço de Régis. Téo confronta Fabiana e imagina que ela tem provas contra Josiane guardadas no celular. Maria da Paz e Amadeu conversam sobre a confeitaria. Fabiana demite mais funcionários. Rock (Caio Castro) repara no clima entre Agno e Leandro e super-apóia.

Téo pede para Agno passar para Maria da Paz o dinheiro que Bill pegou de Josiane. A digital influencer descobre que perdeu todo o dinheiro que investiu. Maria da Paz sofre um assalto, e é ajudada por Joana (Bruna Hamú).

Sexta-feira, 13 de setembro – Josiane pede dinheiro emprestado para empregada

Joana ajuda Maria da Paz após o assalto. Josiane fica muito surtada ao saber que perdeu todo o seu dinheiro. Leandro confessa que se apaixonou por Agno e o chama para um novo encontro. Antero não consegue se lembrar de Marlene (Suely Franco). Amadeu dá uma bronca em Josiane.

Maria da Paz apresenta Rock para Joana. Sem ter um centavo no bolso e sem saída, Josiane pede dinheiro emprestado para Ellen, a governanta da mansão. Essa é nossa reação:

Sábado, 14 de setembro – Maria da Paz descobre a crise financeira de Josiane

Rock e Joana se encantam à primeira vista. Marlene e Maria da Paz conversam sobre a recuperação lenta de Antero. Evelina (Nívea Maria), que não está aqui a brincadeira, sugere que Antero se esqueça de Marlene.

Josiane decide vender a mansão. Cássia (Mel Maia) vê o pai tendo um jantar com Leandro. Agno conta que Josiane deve vender a mansão por menos dinheiro do que foi gasto na compra. Maria da Paz descobre a crise da filha e a procura.