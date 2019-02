Por que ‘Espelho da Vida’ é a melhor novela em exibição no Brasil?

Todo ano somos expostos a um punhado de novelas na Globo e em outras emissoras, tudo nos mais variados horários. Mesmo com essa variedade, atualmente a coisa está um pouco feia: a sensação é a de que todas as novelas no ar estão de medianas pra baixo. Entretanto, uma certa trama conseguiu se sobressair ao superar a lerdeza inicial e se transformar numa novela deliciosa de se assistir. Sim, estamos falando de ‘Espelho da Vida‘.

Precisamos confessar que ela não nos animou assim logo de cara. A história de Cris Valência (Vitória Strada), uma atriz que descobre ter o poder de viajar no tempo para assumir a forma de sua vida passada, Julia Castelo, começou bem arrastada, com personagens sem muito atrativos e sem muita emoção. Porém, a dois meses de terminar, ‘Espelho da Vida’ se revelou como a mais interessante novela no ar.

Demorou, mas finalmente a autora Elizabeth Jhin conseguiu posicionar bem todas as peças no tabuleiro da novela e apresentar uma história muito diferente do que estamos acostumados. Mas, afinal, o que temos de tão inusitado?

É até comum uma mocinha de novela estar dividida entre dois homens distintos, mas nunca tivemos uma protagonista dividida entre homens de épocas diferentes. Enquanto Cris mantém ainda um interesse em seu ex-noivo grosseirão Alain (João Vicente de Castro), ela vive um amor romântico com Danilo (Rafael Cardoso) no passado. Em meio a toda essa confusão, ela ainda se vê envolvida com o obsessivo Gustavo Bruno (a vida passada de seu ex-noivo do presente) e Daniel (a vida atual de seu amor do passado).

Além desse triângulo amoroso que transcende tempo e espaço, a novela tem contado uma das mais interessantes histórias de “quem matou?” dos últimos anos. No primeiro capítulo descobrimos que Julia Castelo é assassinada, e a tarefa de Cris ao viajar no tempo é tentar descobrir quem cometeu esse crime. Com o passar dos meses, o número de suspeitos foi crescendo exponencialmente, prendendo a atenção do público.

–

‘Espelho da Vida’ tem presenteado o público fiel com cenas magníficas, como foi o caso do surto de Cris após ser dopada pela vilã Isabel (Alinne Moraes). Completamente descompensada, Cris misturou em sua cabeça as vidas do passado e as do presente, deixando o público embasbacado com uma cena enorme, mas intensa. A antagonista da história também ganhou cenas incríveis, como quando se viu presa no espelho que funciona como portal para o passado.

Em uma época com novelas tão qualquer-coisa (sim, estamos falando de você, ‘O Sétimo Guardião‘), é impressionante como o gênero se vê representado de forma magnífica por uma trama tão interessante e tão criativa. ‘Espelho da Vida’ merece muito mais do que os pontos de audiência ruins que vem obtendo nos últimos tempos.