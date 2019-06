Sem sombra de dúvida, Dalila (Alice Wegmann) é a grande vilã de ‘Órfãos da Terra‘. Após a morte de seu pai Aziz (Herson Capri), a garota entrou num complexo plano de vingança a longo prazo envolvendo manipulação de fraquezas e até sequestro de crianças inocentes. Mas por trás desse rostinho cheio de fúria, existe um coração que bate por Jamil (Renato Góes), que vem a ser o marido da protagonista da novela, a Laila (Julia Dalavia), e nos últimos capítulos da novela a vilã tem tentado ficar com ele a todo custo, até roubando um beijo. Para a opinião pública, Dalila é a única errada desse rolê… mas o que dizer de Jamil?

É inegável que Jamil ama Laila e quer ficar com ela pelo resto da vida, isso ficou claro quando os dois se olharam pela primeira vez em um campo de refugiados no final do primeiro capítulo e tocou o tema romântico do casal ao fundo, mas será que não podemos também condenar Jamil pelo seu comportamento nos últimos tempos? Será que o personagem agiu de forma correta após as sucessivas investidas de sua antiga noiva prometida?

–

Dalila, apaixonada por Jamil e sem saber muito bem como demonstrar isso, já roubou um beijo do rapaz. Embora ele não tenha gostado, afinal ama outra mulher, em momento algum percebemos uma “firmeza” de Jamil em afastar-se de Dalila. Pelo contrário: segundo informações dos próximos capítulos, o marido de Laila continuará procurando por Dalila, e até pedirá ajuda a ela para o caso do endividamento de Miguel (Paulo Betti). Mesmo após o beijo roubado, em momento algum Jamil cogitou “dar uma afastada” de uma mulher por quem não sente nada, continuou agindo como se nada tivesse acontecido e com a certeza de que ela nunca mais faria nada que atentasse contra seu casamento.

Para completar o comportamento duvidoso, vamos lembrar que Jamil se incomoda com o oposto. É só sua esposa Laila conversar com Bruno (Rodrigo Simas) que ele fica visivelmente incomodado, mesmo sabendo que sua esposa seria incapaz de uma traição. Oras, por que Jamil pode manter contato com uma mulher que já até lhe roubou um beijo enquanto Laila precisa ficar afastada de Bruno? Uma relação bem desigual está rolando aí entre homens e mulheres nessa novela.

Essa diferença de tratamento entre as ações de Jamil, Dalila e Laila lembra bastante o que acontece na atual reprise da tarde, ‘Por Amor‘. Durante a exibição original da novela, Maria Eduarda (Gabriela Duarte) era odiada enquanto Marcelo (Fábio Assunção) era considerado o crush da população brasileira. Vendo agora em 2019, conseguimos perceber o quão machista e manipulador é Marcelo, e o quanto fomos injustos com Maria Eduarda durante a primeira exibição da novela.

O jeito é torcer para que a gente enxergue Jamil com esses mesmos olhos já hoje, e não daqui muitos anos.