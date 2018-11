Quais são os suspeitos pela morte de Julia Castelo em ‘Espelho da Vida’?

A novela ‘Espelho da Vida‘ oferece uma experiência única: ao mesmo tempo que fala sobre Espiritismo, também é uma novela de investigação sobre um assassinato ocorrido em 1930.

Cris (Vitória Strada) conseguiu o poder de viajar no tempo e, no corpo de sua vida anterior Julia Castelo, tem como objetivo descobrir quem assassinou ela mesma. Ok, Cris não é a melhor investigadora do mundo e tem viajado no tempo apenas para encontrar vidas passadas de seus conhecidos no presente, sorte a dela que levantamos os principais suspeitos por esse assassinato no passado.

Qual deles será o responsável pelo crime?

Gustavo Bruno (João Vicente de Castro)

–

O diretor Alain Dutra (João Vicente de Castro) não é assim o namorado dos sonhos: ele é agressivo, possessivo, maltrata crianças, sem falar na composição do personagem idêntica à de um vilão, com um guarda roupa composto apenas por roupas muito escuras. Mas se ele já não é boa pessoa, imagine sua vida passada!

Gustavo Bruno é igualmente problemático em sua personalidade, mas com um agravante: seu amor por Julia Castelo não é recíproco. O personagem do passado morre de ciúmes da relação entre Julia e Danilo (Rafael Cardoso), então não seria surpreendente se ele fosse o responsável pelo assassinato da amada.

Eugênio (Felipe Camargo)

–

Não podemos deixar o pai da vítima de fora da lista de suspeitos! A vida atual de Eugênio tem uma moral questionável e é extremamente malandro, e sua vida passada não está muito longe disso.

Esposo de Piedade (Júlia Lemmertz), Eugênio é um pai severo, conservador e parece querer controlar todos os aspectos da vida de sua filha. Imagina o que aconteceria se Julia cogitasse se relacionar com Danilo! Por esse motivo as chances de Eugênio ser o assassino andam bem grandes.

Dora (Alinne Moraes)

–

Sorridente, bela e amável, Dora parece ser o completo oposto de sua contraparte de 2018, a amargurada Isabel (Alinne Moraes). Enquanto a versão do presente trata Cris como uma pedra no sapato, Dora é a melhor amiga de Julia Castelo e faz de tudo para ajudar. Ou será que não?

Dora é uma querida, mas já cometeu umas mancadas: vamos lembrar que ela “deixou escapar” sobre o relacionamento de Danilo e Julia para o invejoso Gustavo Bruno. Será que ela mataria sua própria amiga para poder conquistar de vez Gustavo Bruno? Olha, não é muito incoerente não…

Danilo (Rafael Cardoso)

–

Consta nos autos que o responsável pela morte de Julia Castelo no passado foi seu namorado Danilo, e a novela começa te fazendo acreditar nisso. No entanto, a cada capítulo Elizabeth Jhin brinca com as expectativas e dá a entender que foi qualquer outra pessoa, menos esse gentil rapaz que pinta quadros em cachoeiras. Mas e se for tudo uma enganação e ele realmente foi o assassino? Não podemos deixar de lado a hipótese da autora estar nos enganando e que o assassino é a pessoa mais óbvia da história. Vamos ficar atentos!