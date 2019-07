Quem amamos e quem queremos cancelar em ‘A Dona do Pedaço’

Falar que a novela ‘A Dona do Pedaço‘ é um sucesso de público é chover no molhado: com audiência ascendente, o número de pessoas acompanhando a história de Maria da Paz (Juliana Paes) tem crescido dia a dia. No entanto, nem tudo é perfeito… alguns personagens são maravilhosos, mas outros são bem odiáveis.

Reunimos então três personagens que gostamos muito em ‘A Dona do Pedaço’, e outros três que gostaríamos que fossem cancelados.

Quem amamos

–

Maria da Paz (Juliana Paes). Após um monte de protagonistas de novelas meio chatinhas (ou alguém aí era fã da Luzia de ‘Segundo Sol‘ ou da Luz de ‘O Sétimo Guardião‘), ganhamos uma mocinha que dá gosto torcer. Maria da Paz criou um império com a venda de bolos, e diverte por ser uma mulher simples, mas muito rica.

Da Paz é até um pouco cafona, o que deixa as cenas em que tenta se misturar com a classe alta ainda mais divertidas. Infelizmente ela é coração aberto e muito inocente, tanto que é enganada por meio mundo de personagens, mas estamos na torcida para ela descobrir as maldades e sair arremessando bolo na cara dos desafetos.

–

Kim (Monica Iozzi). A assessora de Vivi e Josiane é uma mulher sem muito caráter, mas com muita consciência de classe. Nariz empinado, vida de gente rica e sempre com uma resposta na ponta da língua, Kim sabe como se portar em qualquer ambiente e não recusa nem um pãozinho com mortadela servido por Maria da Paz.

Ela é responsável pelos melhores diálogos, embora peque muito nas cenas com Márcio, afinal o autor tem transformado ela em uma mulher meio obsessiva.

–

Vivi Guedes (Paolla Oliveira). A digital influencer que todo o Brasil se apaixonou. Criada por uma família rica após ser sequestrada na infância, Vivi Guedes é a rainha dos mimos e dos ensaios fotográficos. O sucesso da personagem pode ser medido pela conta de Instagram criada pela Globo para a personagem.

Recheada de fotos em vários ângulos, Vivi reuniu no Instagram quase meio milhão de pessoas, e o público é tão engajado que até tenta alertar a personagem através de comentários das fotos.

Quem queremos cancelar

–

Josiane (Agatha Moreira). A filha purgante de Maria da Paz é DE-TES-TÁ-VEL. Criada com muito amor e carinho, a ingrata recusa a imagem da própria mãe por achá-la cafona. No entanto, na hora de pedir dinheiro ela aparece como quem não quer nada e fazendo uma carinha que quebra o rigor da mãe.

Por mais que a gente adore vilãs de novela, Josiane tem uma maldade meio “gratuita”, não existe qualquer motivo para ela armar de seduzir sua mãe com Régis (Reynaldo Gianecchini) para pegar o dinheiro dela, nem ao menos faz sentido. Se tirar o dinheiro da mãe, como ela vai conseguir manter as lojas?

–

Amadeu (Marcos Palmeira). O grande amor de Maria da Paz veio lá do Espírito Santo. Eles quase casaram, mas um tiro dado por Dulce (Fernanda Montenegro) acabou com a relação de paz entre as duas famílias rivais. Entretanto, esse amor é a coisa mais difícil de torcer atualmente: Amadeu é sonso, burro e cogitou dispensar sua mulher para correr atrás de uma aventura. Do jeito que Amadeu é chato, capaz da gente torcer para o Régis se regenerar e ficar com a Maria da Paz.

–

Camilo (Lee Taylor). Representando o grupo dos machistas está Camilo. O detetive de polícia tem um relacionamento de anos com Vivi Guedes, mas fica inseguro com as roupas cada vez mais provocantes da influenciadora digital. Por favor, né meu amigo, estamos em 2019 e a mulher pode vestir o que bem entender. Por sorte, Vivi o coloca em seu lugar, mas pra começo de conversa nem deveria manter essa relação, convenhamos.