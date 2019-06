Quem é o ator Betto Marque, o entregador de bolos que seduziu Lyris

Temos um rostinho novo na televisão para admirarmos e babarmos um pouquinho. No capítulo de ontem (12) de ‘A Dona do Pedaço‘, Lyris (Deborah Evellyn) estava frustrada com a ausência de seu marido Agno (Malvino Salvador) e decidiu pedir um bolo no delivery… quem nunca, né? Ela só não esperava receber a visita de Tonho (Betto Marque), um verdadeiro colírio em forma de entregador de comida. Mas quem é esse ator?

Essa não é a estreia do jovem ator de 38 anos, pois Betto Marque já teve um papel pequeno em ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Na novela das esmeraldas, ele interpretou o garimpeiro Tainha, e interagia bastante com a personagem da Ellen Roche na trama. Com certeza chamou atenção, pois foi convocado para um papel importante em ‘A Dona do Pedaço’.

Na atual novela das nove, Lyris deve se envolver com o entregador de bolos e isso também será uma mão na roda para Agno, que verá uma chance de se livrar de um divórcio que lhe arranca todo o dinheiro. Enquanto isso não acontece, vamos ter bastante cena de Tonho sem camisa na frente de Lyris (ou pelo menos torcemos por isso).

Betto Marque tem um instagram que é bem atualizado e fica a dica para segui-lo também nas redes sociais: