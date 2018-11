Quem é quem em ‘O Sétimo Guardião’, a nova novela das nove

Hoje (12) é a estreia da nova novela das nove, ‘O Sétimo Guardião‘, e vamos dar de cara com aquele velho problema: serão dezenas de novos rostos e nomes diariamente na nossa televisão e vamos precisar lembrar de todo mundo. Pensando em vocês, nós providenciamos essa ficha corrida de todos os personagens importantes da novela, sejam eles protagonistas, vilões ou os guardiões protetores. Quer saber quem é quem? Então vem com a gente!

Luz (Marina Ruy Barbosa)

Luz é a protagonista dessa novela. A personagem de Marina Ruy Barbosa é uma professorinha na cidade de Serro Azul e verá sua vida ser virada de ponta cabeça ao conhecer Gabriel, um rapaz da cidade que foi convocado… por um gato preto chamado León. Inclusive Luz consegue entender o que o gato fala, só pelo olhar. Será poder mágico?

Gabriel (Bruno Gagliasso)

Gabriel morava em São Paulo e vai parar em Serro Azul após abandonar sua noiva no altar. Quer saber o motivo pelo qual o personagem de Bruno Gagliasso decidiu tomar essa decisão tão brusca em sua vida? Ele conheceu o gato preto León. Na cidadezinha interiorana, ele se apaixona pela professora Luz.

Valentina (Lília Cabral)

Só a foto já dá pra ver que é a vilãzona da novela. Valentina é dona de uma empresa de cosméticos e mãe de Gabriel. Ela ficará fula da vida com seu filho abandonando um casamento, mas ela verá uma oportunidade de retornar a Serro Azul e conseguir colocar as mãos na fonte mágica. Sim, retornar, porque ela já morou na cidade no passado!

Olavo (Tony Ramos)

Um grande magnata que formou uma aliança com Valentina para casar seus respectivos filhos. Com a desistência de Gabriel, restará a Olavo fazer maldades aliado à sua companheira igualmente maléfica.

Egídio (Antonio Calloni)

Egídio é o principal guardião de Serro Azul, responsável por proteger o segredo da fonte de água milagrosa. Quando o gato León desaparece da cidade, Egídio percebe o que vem por aí: ele está para morrer e o animal foi atrás do próximo guardião.

Eurico (Dan Stulbach)

Outro dos guardiões é Eurico, o prefeito da cidade. Vai sofrer com essa ambiguidade de querer proteger a fonte e querer usá-la para fins políticos.

José Aranha (Paulo Rocha)

José Aranha é o médico de Serro Azul. Um homem bem tímido, e que vai sofrer bastante por causa da mãe religiosa fanática.

Feliciano (Leopoldo Pacheco)

Mesmo sendo uma cidadezinha, Serro Azul tem lá suas desigualdades sociais. Feliciano é o mendigo da cidade e, surpreendendo a todos, é um dos guardiões da fonte.

Ondina (Ana Beatriz Nogueira)

Durante o dia, Ondina é a dona da pensão da cidade. Já à noite, ela atravessa um túnel e desempenha as funções de dona do bordel de Serro Azul. E claro: ela é uma das guardiãs.

Milu (Zezé Polessa)

Milu é a “louca dos signos” da cidade. Bem esotérica mesmo, a personagem também é uma das guardiãs.

Machado (Milhem Cortaz)

Responsável por manter a paz e a ordem, Machado é o delegado de Serro Azul. Entre quatro paredes, no entanto, ele tem um fetiche um pouquinho inusitado. Ah, e também é um dos guardiões da fonte.

Laura (Yanna Lavigne)

Laura é apaixonada por Gabriel e estava de casamento marcado… sim, a frase está no passado porque Gabriel a abandonou no altar. Possuída pelo rancor, a filha de Olavo vai querer acabar com a vida de seu ex-noivo.

Sampaio (Marcello Novaes)

Um vilão de verdade nunca coloca a mão na massa, apenas delega funções. Sampaio é o braço direito de Valentina, e partirá para Serro Azul atrás de Gabriel. Chegando lá, será tratado como um dos possíveis candidatos ao posto de sétimo guardião no lugar de Egídio.

Junior (José Loreto)

Júnior é o filho do prefeito de Serro Azul. É encantado por Luz, mas algo me diz que ela não dá muita bola para o rapaz playboyzinho.

Marilda (Letícia Spiller)

A primeira-dama de Serro Azul é uma mulher alegre e vaidosa, e vai complicar a situação da cidade por um detalhezinho: ela é irmã de Valentina, e vai contar algumas coisas que deveriam ser segredo.

Rita de Cássia (Flávia Alessandra)

Sempre alegre e bem de vida, Rita de Cássia é casada com o delegado Machado e… bem… não é assim muito inteligente.

Afrodite (Carolina Dieckmann)

Após muito tempo afastada das novelas, Carolina Dieckmann está de volta no papel de uma mulher trabalhadora, sempre auxiliando seu marido no trailer de lanches.

Stefânia (Carol Duarte)

Esse rostinho é familiar pra vocês? Carol Duarte arrasou como a Ivana de ‘A Força do Querer’ e agora será Stefânia, uma moça que foi ganhar a vida em Serro Azul trabalhando no prostíbulo.