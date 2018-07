Quem é quem em “O Tempo Não Para”, nova novela das sete da Globo

Imagine ser congelada – literalmente – em um naufrágio, acordar 132 anos depois e precisar se adaptar a todas as inovações tecnológicas e comportamentais que ocorreram nesse período. Imagine estar vivendo tranquilamente em 2018 e de repente encontrar uma pessoa que não sabe o que se passou nos últimos 132 anos, conviver com ela e, quem sabe?, até se apaixonar. É por aí que vai a história de “O Tempo Não Para”, novela das sete que estreia nesta terça (31) na Rede Globo.

Em 1886, a riquíssima família paulistana Sabino Machado, dona de terras para exploração de ouro e minério e investimentos em telefonia, sai em uma viagem de navio no Albatroz, uma das embarcações mais seguras da época, rumo à Europa. O patriarca, Dom Sabino (Edson Celulari) quer conhecer o estaleiro que comprou na Inglaterra e abafar o falatório que está correndo na cidade desde que sua filha, Marocas (Juliana Paiva), recusou um casamento no altar.

Mas no meio do caminho havia um iceberg e, em um desses lances que só rolam na ficção, os passageiros ficam presos em um enorme bloco de gelo por 132 anos.

Corta para 2018 e o bloco de gelo surge no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Lá, Samuca (Nicolas Prattes), um empresário jovem, hiper bem-sucedido e surfista nas horas vagas, acaba se unindo a Marocas. Os outros congelados vão para um laboratório especializado em criogenia e, aos poucos, são inseridos no século 21.

“Apesar da premissa das pessoas congeladas e da família deslocada no tempo, a novela é realista e engraçada, acima de tudo. É uma obra contemporânea que trata de assuntos superatuais, além de confrontar os valores e as relações humanas vigentes em séculos diferentes. Tudo isso permeado por uma história de amor muito intensa e capaz de romper barreiras entre dois jovens de épocas distintas”, conceitua Mario Teixeira, autor de “O Tempo Não Para”.

A obra conta com a colaboração de Bibi Da Pieve e Tarcísio Lara Puiati, direção artística de Leonardo Nogueira e direção-geral de Marcelo Travesso e Adriano Melo.

Conheça o elenco principal de “O Tempo Não Para”.

Marocas (Juliana Paiva)

–

Primogênita dos Sabino Machado, Maria Marcolina não é a mocinha indefesa que muitos julgam que seja. Forçada a casa com Bento (Bruno Mantaleone) por causa de um encontro à toa na beira de um lago, ela diz um redondo “não” em pleno altar, causando um escândalo entre a elite paulistana. Em 2018, encontrará Samuca e mudará o rumo da vida do rapaz.

Samuca (Nicolas Prattes)

–

Um dos maiores e mais jovens empresários do Brasil, dono da holding SamVita, referência mundial em sustentabilidade, e da Fundação Vita de reciclagem. Nascido e criado na Freguesia do Ó, bairro da capital paulista, Samuca nunca esquece suas origens. Noivo de Betina (Cleo), ele verá sua vida virar do avesso ao conhecer Marocas. É ele, inclusive, o primeiro a avistar o bloco de gelo onde ela está quando ele chega ao Guarujá.

Dom Sabino (Edson Celulari)

–

O patriarca dos Sabino Machado é um riquíssimo empresário e dono de extensas terras em São Paulo e na Inglaterra. Tradicional e muito sério, quer sempre fazer tudo como mandam os protocolos da Coroa Portuguesa.

Dona Agustina (Rosi Campos)

–

A matriarca dos Sabino Machado é tão tradicional e protocolar quanto o marido, Dom Sabino. Organiza grandes recepções e está a mil os preparativos da festa da maioridade de Marocas, onde a garota será apresentada à sociedade.

Damásia (Aline Dias)

–

Escrava dos Sabino Machado, dama de companhia e melhor amiga de Marocas. Damásia está sempre com a mocinha milionária, seja em eventos seríssimos, seja aprontando pela cidade.

Carmen (Christiane Torloni)

–

Mulher independente, inteligente e cheia de energia que criou o filho, Samuca, sozinha – o marido a abandonou quando ele ainda era um bebê. Vendeu o carro da família para Samuca dar o pontapé inicial na SamVita e agora é a segunda sócia do negócio milionário.

Betina (Cleo)

–

Noiva de Samuca e terceira sócia da SamVita, é superdependente do rapaz. Mesmo sabendo que o relacionamento está desgastado há algum tempo, não consegue imaginar a vida sem ele.

Coronela (Solange Couto)

–

Dona de uma popular pensão na Freguesia do Ó, ela é expansiva, tem a língua afiada e um jeito atirado. A chegada dos “congelados” mexerá com sua vida e suas amizades de uma forma muito divertida. É mãe de Waleska, com quem divide um sobrado ao lado da pensão.

Waleska (Carol Castro)

–

Oficial da Marinha superdiscreta e nada parecida com a mãe, Coronela. Profissional exemplar e reservadíssima quanto à vida pessoal, vive um relacionamento às escondidas com Elmo (Felipe Simas), pois tem vergonha de ele não ter uma profissão.

Elmo (Felipe Simas)

–

Melhor amigo de Samuca, Elmo realmente é um pouco “encostado”, como Waleska diz. Mora de favor há anos na cobertura de Samuca e já se aventurou em diversas áreas profissionais, mas nunca conseguiu ir adiante. Mas tem um coração de ouro e é cheio de boas intenções.

Emílio (João Baldasserini)

–

Advogado e dono do escritório Inglês da Souza Advogados Associados, a quem Dom Sabino recorre para recuperar suas terras. Apesar de ter uma relação (não assumida) com Mariacarla, sócia minoritária do escritório, crescerá os olhos para Marocas, já pensando em casar com ela e ser dono de todos os bens que pretende recuperar para Dom Sabino.

Mariacarla (Regiane Alves)

–

Sócia, parceira e amante de Emílio, é uma mulher sofisticada, que coleciona obras de arte e joias. É o cérebro do escritório, embora o crédito sempre seja dado para Emílio.