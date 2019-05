Quem são os personagens de ‘A Dona do Pedaço’, nova novela das 9

‘A Dona do Pedaço‘, a nova novela das nove, começa hoje (20) e estamos prestes a conhecer Maria da Paz (Juliana Paes), da família Ramirez, que atua no ramo dos matadores de aluguel lá no interior do Espírito Santo. Porém, a mocinha prefere ficar longe do ramo de atividade de seus familiares… por motivos óbvios.

Quando criança, ela aprendeu a fazer bolos com a avó, interpretada por Fernanda Montenegro, e isso serve de incentivo para que comece uma nova carreira se inicie ao fugir para São Paulo: Maria da Paz decide ser uma boleira.

A novela vai acompanhar a trajetória de Maria no ramo dos bolos, seus conflitos com sua filha mal-caráter e seu relacionamento amoroso confuso com o advogado Amadeu (Marcos Palmeira). Mas tem muitos outros personagens importantes nessa novela, confira nosso guia para não se perder nessa estreia!

Maria da Paz (Juliana Paes)

A protagonista da novela é uma mulher muito batalhadora, mas também muito apaixonada. Ela se encanta à primeira vista por Amadeu, mas logo descobre que seu amor é de uma família rival. Embora ela faça um pacto de paz entre as famílias, no dia do casamento com Amadeu seu noivo leva um tiro no altar. Maria precisa fugir para São Paulo, e para sobreviver passa a vender bolos. E sua receita é tão boa que logo ela se torna uma grande empresária nesse ramo.

Amadeu (Marcos Palmeira)

Amadeu se apaixona por Maria da Paz logo no comecinho da novela, mas no dia do casamento ele leva um tiro. Ele quase não sobrevive, mas recebe a notícia (falsa) de que Maria da Paz morreu. Amadeu tenta tocar sua vida do jeito que dá e conhecerá uma nova mulher, mas um dia ele descobre que a famosa boleira dos Bolos da Paz é o amor de sua vida.

Dulce (Fernanda Montenegro)

Avó de Maria da Paz, Dulce cuida da família de matadores de aluguel. Entretanto, tem um lado doce: dá conselhos amorosos para sua neta e ainda foi responsável por ensiná-la a fazer bolos deliciosos.

Evelina (Nívea Maria)

Evelina é a mãe de Maria da Paz, e é uma mulher muito moderna. Após todos os problemas no interior do Espírito Santo, se muda para São Paulo e terá um relacionamento com uma pessoa que pode não ser o que aparenta.

Marlene (Suely Franco)

Quando Maria da Paz chega no Brasil, logo encontra abrigo na casa de Marlene. Ela também é responsável por conseguir o primeiro emprego de Maria em São Paulo.

Eusébio (Marco Nanini)

Homem muito pobre que invade casas com sua família. É bem cara de pau e alegre, e se afeiçoa por Maria da Paz. Tanto que vai ajudá-la a vender os primeiros bolos.

Dorotéia (Rosi Campos)

Esposa de Eusébio, também cai de paraquedas na vida de Maria da Paz e tem uma dívida de gratidão gigante com a boleira.

Régis (Reynaldo Gianecchini)

Playboy riquíssimo, Régis vê a fortuna de sua família desaparecer ao mesmo tempo que sua antiga empregada, Maria da Paz, começa a criar um império com a venda de bolos. Ele vai se aproximar de Maria com o intuito de se aproveitar disso.

Josiane (Agatha Moreira)

Filha de Maria da Paz, Josiane morre de vergonha da mãe ser uma boleira. Sonha em ser uma grande digital influencer como Virgínia, e para subir na vida se alia a Régis para arrancar dinheiro da própria mãe.

Virgínia (Paolla Oliveira)

Virgínia é uma grande digital influencer, mas tem um passado surpreendente: ela na verdade é uma sobrinha de Maria da Paz, que foi sequestrada quando as famílias rivais entraram em guerra. Virgínia foi adotada por uma família rica, enquanto sua irmã teve um destino mais humilde.

Fabiana (Nathalia Dill)

Fabiana é a irmã de Virgínia, também sequestrada quando as famílias entraram em guerra. Ao contrário de sua irmã, que foi para uma família rica, Fabiana foi deixada num convento. Ao descobrir que sua irmã teve a vida que ela nunca teve, se aproximará dela.